Sánchez-Garnica: “Putin es un personaje inquietante, oscuro y sin empatía”

Paloma Sánchez-Garnica ejerció durante cuatro años como abogada hasta que su hermano le espetó algo así como: “Chica, tú no vales para esto”. “Me gustaba mucho lo de montar las demandas, pero la confrontación en los Juzgados me revolvía”, reconoce. Así que colgó la toga, se dedicó a meter en vereda las hormonas de su hijo adolescente y, tras una cena con unos amigos –todos cuarentones–, decidió comenzar a escribir. “Lo hice todo al revés, me casé muy joven y luego me llegó la inquietud de querer buscar mi lugar en el mundo”, reconocía ayer la escritora madrileña –licenciada también en Geografía e Historia– durante una nueva sesión de las charlas de “Las Tertulias del Campoamor”, en la que repasó su trayectoria en un ágil y fluido diálogo con la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Elena Fernández-Pello.

Lo de la escritura le apasiona más que los Juzgados y sobre el papel de los libros ha ido cimentando una carrera que le ha valido para ser finalista del premio “Planeta” 2021, un galardón que en esa edición se llevaron tres guionistas escondidos bajo el seudónimo femenino de “Carmen Mola” y a los que Sánchez-Garnica cubrió de elogios. Pero la fama de los tres escritores ganadores del premio no le ha hecho sombra, a tenor del numeroso público que se dio cita ayer en el teatro Campoamor. Aforo completo. Y eso que Garnica reconocía que “me he tenido que ir ganando lector a lector, en este mundo de la literatura muchas veces entras en desesperación por ver cómo tu último libro se lo van comiendo las novedades que llegan a las librerías”. Pero su última obra, “Últimos días en Berlín”, visto el éxito de público es todo un pelotazo. En la novela narra los días previos al estallido a la II Guerra Mundial en Alemania. Así que los paralelismos con la actual situación de Rusia y Ucrania son inevitables. “Putin es un personaje inquietante, oscuro que no tiene ningún tipo de empatía con el ser humano y al que no le importa la vida de sus ciudadanos”, señaló. Tampoco faltaron las comparaciones con Adolf Hitler. Sobre el dictador alemán aseguró que “se le subestimó, en su momento se le nombró canciller en un intento por tenerlo controlado, pero lo que hicieron fue darle la llave del poder”. Su última obra presta un papel protagonista a las vivencias de las mujeres durante aquella época de violencia desatada. “En la II Guerra Mundial las mujeres se convirtieron en el botín de los enemigos, pagaban por lo que se había hecho en el campo de batalla”, señaló. Sufrían violaciones, agresiones, situaciones violentas y muchas, para intentar evitar estas confrontaciones, tenían que vivir como ermitañas en sótanos o zulos, sin ver la luz del sol. Y la violencia se prorrogaba mucho más allá del conflicto bélico. “Se termina la guerra, pero la paz tarda en llegar”, dijo Sánchez-Garnica. Algo así como que las heridas tardan en cicatrizar. Volviendo a los paralelismos obligados de lo que pasó en aquel Berlín prebélico y lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, la escritora aseguró que “estamos en un punto de la historia en el que no sabemos lo que va a pasar mañana, tenemos la percepción de que, por vivir en países europeos, con leyes, estamos a salvo, pero debemos estar siempre alerta”. Durante el transcurso de la conversación, Elena Fernández-Pello le preguntó: “¿Qué fue lo que falló para que estallara la II Guerra Mundial?”. La respuesta llegó de inmediato. No necesitó ni un segundo para pensársela. “El gran fallo fue que al final de la I Guerra Mundial el Tratado de Versalles humilló al perdedor, que había sido Alemania, y se fue creando un caldo de cultivo, social y económico”, aseguró. El proceso de construcción de las historias de los ocho libros que tiene ya en las librerías Sánchez-Garnica ocupó también buena parte de la charla. “Cuando empiezo a escribir necesito desconectarme totalmente del mundo”, dijo. Antes, para unas historias tan complejas como las suyas, hace un enorme trabajo de producción que se fundamenta en leer mucho sobre el tema al que va a dedicar su obra. “Con las relecturas necesito estremecerme, sentir lo que sienten mis personajes, emocionarme”, señaló. “Tampoco dejo que mi editora me plantee los temas que debo tratar. Cuando escribo me tiene que fascinar el tema”, añadió. Y también puso en valor lo que definió como “el ego del escritor”. “Cuando escribo la historia es mía y de nadie más”, dijo. Ya está preparando su nueva obra. Porque, como señaló durante el diálogo, “cuando comencé a escribir encontré mi lugar en el mundo”.