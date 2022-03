Un día de furia de “Gente Terrible”

La banda asturiana de pop indie “Gente Terrible” tiene “Una herida leve”, segundo disco, el de la reválida. El cuarteto sigue buscando una poesía mínima en el cansancio de lo cotidiano con mimbres de canción tradicional, pero ahora se han venido arriba en distorsión e insisten con más furia en sus defectos hasta hacerlos virtudes. Después de tres años de rodar su debut, “Serondaya”, cada vez son menos joven promesa, acarician crisis y han aprendido a cantar y tocar tan bien como para permitirse hacerlo casi mal y que funcione. Hoy lo presentan a las 21.30 horas en la sala La Salvaje con la promesa de iniciar una gira que les podrá llevar a cualquier parte porque, insisten, lo suyo es tocar juntos, cuatro amigos que hacen música de forma irremediable. “Y aunque fuera el fin del mundo, seguiríamos haciendo canciones”, dicen casi al unísono Xuan Vijande y Manu Dacosta.

Luego rematan, para aclarar que no es una exageración: “De lo primero que hicimos cuando se pudo salir del confinamiento fue ir a ensayar”. Y un poco de esos días de la primera pandemia es de donde sale este trabajo, con composiciones tan acertadas como “Otro día en la oficina”, “Mejor”, “Tanto drama”, “AS-II” y “Tarjetina de puntos”, que es casi como una versión extendida indie-pop del cogollo nostálgico regional que hay detrás del “Asturias, patria querida”, una visión del país desde el punto de vista del que se va y añora el Alimerka de debajo de casa.

Es en esos momentos de hartazgo existencial contemporáneo, en el súper, tomando un café, tirando papel en el contenedor azul o conduciendo por una carretera autonómica donde “Gente Terrible” busca y encuentra su poética. “Son historias con las que es fácil identificarse, cuando compones no vas a romper ningún molde, simplemente haces canciones porque no podrías no hacerlas. Si no, con los ‘Beatles’ se habría acabado la música”, reflexiona Dacosta.

Los cuatro admiten que la banda está más madura, que han ampliado la paleta con otras sonoridades, sin abandonar el pop de guitarras. La culpa, en gran parte, es de su productor, Javi Bueno, y del hombre a los mandos del estudio de grabación, Germán Mingote. Los dos, también, tienen una trayectoria muy cercana a las fronteras entre las que se mueve “Gente Terrible”, el pop de autor y el pop de banda. En el análisis fino, canción a canción, “Gente Terrible” puede sonar en algunos estribillos al Nacho Vegas mas michipanerista, a Luis Brea o Chinarro, pero la voz de Manu Rodríguez, tan luminosa como hastiada, engolosinada a veces y al segundo tan prosaica como un buzón de voz, o el juego de trenzado de guitarras va conformando una manera de ser propia en la que los cimientos folk del primer trabajo han sido dinamitados y vueltos a construir.

Mingote ha metido teclados, sintes, cositas más del aquí y ahora, pero sin pasarse. Hoy también estará con ellos en el concierto de La Salvaje. Las guitarras se han endurecido, sí. En la gira de “Serondaya” les decían que en directo metían más caña que en el disco, y cuando se metieron a grabar estas canciones, admite Dacosta, encendió el pedal de distorsión en la primera canción y luego ya se le olvidó apagarlo.

La sala donde esta noche van a presentar el disco no es indiferente a su trayectoria. “En torno a La Salvaje”, explica Xuan Vijande, “hay un ecosistema musical y cultural y nosotros formamos parte de él”. Residentes en Oviedo, escapados a Madrid, son músicos formados en Martínez Vigil, cuando, detallan, entre La Salvaje y el primer Gong había “dos escenas pegadas por la espalda”. Hay muchas bandas amigas, afines, hermanas pero hay, en especial, “un referente”, Alberto García, que también colabora en el disco, en “El fin del mundo”.

Después de la presentación, “Gente Terrible” seguirá intentando abrirse camino. Al final, cuestión generacional, en Madrid es donde más público tienen aunque no lo parezca. “Se puede decir que no hemos fracasado allí”, bromean con esa alegría un poco ceniza tan de la casa. Concierto a concierto, la “Herida leve”, un disco ilustrado por Lía GC, tratará de ir ganando oyentes. “No sabemos si es el camino recto, pero es el que hemos elegido, y es muy gratificante, porque cuando hay victorias son nuestras”.