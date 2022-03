Los hosteleros prevén una Semana Santa “excepcional” y llena de visitantes

“Excelentes”. Así son las expectativas que tienen los hosteleros y hoteleros de Oviedo de cara a una Semana Santa que prevén que llene la ciudad de visitantes y le dé un empujón definitivo al consumo que, aseguran, lleva también un tiempo creciendo con cierta fuerza pese a los nubarrones que se ciernen sobre la actividad económica. “Oviedo empieza a tener actividades y contenido cultural y está comenzando ya a ser un destino a tener en cuenta por los visitantes”, asegura el presidente de la junta de la patronal Otea en Oviedo, David González Codón. La primera parada será la conocida como Oviedo Cup –un torneo de fútbol base que ha batido todos sus récords con 7.000 inscritos– y que ayudará a que muchos hoteles de la ciudad cuelguen el cartel de “completo”. Solo la celebración de este torneo mueve a unos 30.000 visitantes que, aguas abajo, dejan mucho dinero en los establecimientos hosteleros y hoteleros de la ciudad.

Tras ese pitido inicial, todo apunta a que la celebración de la Semana Santa ayudará a que las cifras continúen al alza. Eso sí, González introduce también el interrogante de la incertidumbre económica. El desabastecimiento, la subida de los precios y las nuevas dudas sobre el futuro pueden hacer que muchos visitantes acaben por tirar la toalla y que esas expectativas que ahora son excelentes acaben siendo solo buenas. El fútbol será el entrante, pero habrá más. El aperitivo lo quiere poner Otea con unas jornadas gastronómicas, llamadas “Bocados del cofrade”, que suelen tener bastante tirón y que presentarán la semana que viene. Será, además, la primera vez tras el parón de la pandemia que vuelvan las procesiones a las calles del centro de la ciudad. “Las sensaciones son muy buenas”, agrega. También sostiene que campañas como la del “Origen del Camino” están ayudando a traer muchos turistas a la ciudad.

“Lo que estamos viendo es que la gente tiene ganas de consumir y de salir, están cansados de estar en casa”, asegura González. La hostelería ovetense lleva ya un tiempo notando cómo esa ansia por consumir está creciendo. De forma contenida todavía, sin disparates, pero va con la flecha para arriba.

Y eso a pesar de que los problemas de muchos negocios, en forma de subida de los precios, se han multiplicado también últimamente. Se incrementan la factura del gas, la de la luz y la de las materias primas. “Todo se está encareciendo, pero hasta ahora los establecimientos están aguantando y no han aplicado subidas a los consumidores, pero lo que no sabemos es hasta cuándo vamos a poder aguantar así, no se va a poder mantener mucho tiempo”, señala, dando a entender que en breve puede darse un incremento de sus precios. Sobre los problemas de desabastecimiento que están sufriendo ya algunos negocios debido a la huelga del transporte, González asegura que se trata de una situación “coyuntural”. Es más, apunta que “ya era hora de que alguien alzara la voz contra los problemas que todos estamos sufriendo”.

Las previsiones de los negocios hosteleros y hoteleros van en la línea de las expresadas también por el Ayuntamiento de Oviedo, que auguró un “llenazo” para esta Semana Santa. De hecho, las cifras de turistas llevan remontando con cierta holgura en la capital asturiana tras el frenazo que supuso la pandemia del coronavirus. Hace solo unos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer los datos de turismo correspondientes al mes de enero y dejó a Oviedo en uno de sus mejores registros históricos de los últimos diez años, sacudiéndose el lastre del coronavirus. Los hoteles ovetenses sumaron 40.257 pernoctaciones, unas cifras que casi duplicaron a los números que registro Gijón, La Coruña o Santander, y acercándose a los de Bilbao.

Para continuar con la racha, Otea asegura que es necesario continuar dotando a la ciudad de actividades culturales que consigan dar con el gusto de los visitantes, y que consigan que los establecimientos hoteleros tengan unas altas tasas de ocupación durante todo el año. Y no solo durante los periodos vacacionales como las Navidades, la Semana Santa o el verano.