Un joven de 19 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales V. S., resultó herido en la madrugada del domingo tras ser agredido por otro muchacho en la calle Marqués de Gastañaga de Oviedo, en torno a las cinco de la mañana. La víctima sufrió un fuerte impacto en la cabeza, que podría haber sido producido por una botella, o quizá por un golpe efectuado con un puño americano. El golpe motivó que el joven sufriese una aparatosa brecha en la cabeza y que fuese trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias, donde le intervinieron para extraerle los cristales del cuero cabelludo y suturarle las lesiones. El herido permaneció ingresado en el HUCA en observación, por si sufriese algún tipo de lesión interna, aunque su evolución era favorable.

El joven iba acompañado de una chica, que también fue agredida y sufrió lesiones, aunque de carácter leve. Los agredidos llamaron a la Policía, que terminó deteniendo al presunto autor de los hechos, un joven de 17 años, que ha sido puesto a disposición del fiscal de menores, que determinará qué medidas cautelares le aplica.

Los motivos de este incidente no están ni mucho menos claros. Según indicó la víctima a los agentes de la Policía Nacional que actuaron en este incidente, no conocía de nada al menor que le agredió y no había protagonizado ninguna discusión previa a los hechos. El adolescente arrestado, por su parte, dice que el agredido fue él, que fue el herido quien le lanzó un botellazo y que se limitó a defenderse de una agresión.

Esta nueva agresión, con menores involucrados, se suma a las investigaciones que lleva a cabo la Policía por vídeos vejatorios entre escolares, con 10 investigados de entre 14 y 17 años de ocho colegios distintos de Oviedo. De estos, cinco fueron detenidos por difundir las grabaciones, cuatro por un primer vídeo en el que se obligaba a un menor a besar los playeros de otros siete, y otra chica por hacer pública la grabación de la agresión a una de las autoras de ese primer vídeo.

El pasado febrero, un chico natural de León denunció haber sufrido una agresión de tipo homófobo pasadas las tres de la mañana en un bar de copas de la calle Canóniga. No era la primera agresión de este tipo en Asturias, ya que, a principios de diciembre, un joven de 21 años resultó herido tras recibir varios golpes, también presuntamente al grito de “maricón” en un bar de la calle Mon.