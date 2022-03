Oviedo cambia chigres por chips

La actividad económica de Oviedo cambia de paso. El ratón y el teclado que usan las compañías tecnológicas va, poco a poco, tomando el relevo de la hostelería y el comercio. Dos actividades que, tocadas por los cambios en los modelos de consumo, tienden a menguar. Hace una década –allá por el lejano 2012– cuando aún coleaban los efectos de la gran recesión en la capital asturiana había 5.669 negocios identificados como tiendas, bares o restaurantes. En 2021 de ese cómputo se habían caído 621 empresas. Paradójicamente, los mayores descensos se dieron durante los años previos a la crisis del coronavirus. Desde atrás, van cogiendo ritmo, por contra, las actividades ligadas con las TIC; las inmobiliarias –cuyo número no para de engordar–; y los negocios vinculados con la educación o la sanidad. Así, Oviedo, año a año, va cambiando los chigres por los chips.

Los números, que salen del directorio central de empresas que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE), le “cuadran” a la patronal de la hostelería y los hoteles OTEA y también a los propios comerciantes, que llevan tiempo viendo cómo los cambios en los hábitos de consumo están haciendo que el número de compañías adelgace. Magdalena Huelga, secretaria general de la Federación Asturiana de Comercio (FAC), asegura que hay algunas zonas en las que ha desaparecido hasta el 30% de los comercios. Se conjugan varios factores. Uno es el de la caída de la población, que no ayuda. Tampoco los nuevos hábitos de consumo que priman el modelo online. “Ahora estamos aprendiendo a ser más competitivos”, señala. No obstante, reconoce que “la caída del tejido comercial es importante”.

Y eso que, en los últimos meses, desde las navidades, los comercios ovetenses estaban notando que la recuperación de la economía y por lo tanto del consumo estaba mejorando con cierta intensidad. Otro problema a sumar es que no hay relevo en las actividades comerciales. Cuando el propietario se jubila el negocio echa la persiana sin más. “Algunos descendientes sopesan seguir con la actividad, pero por norma general los hijos toman otros caminos y optan por otro tipo de actividades”, asegura Huelga. Desafortunadamente, el INE incluye las actividades comerciales y la hostelería como una unión indisoluble con lo que no es posible precisar en qué tipo de negocios fue mayor el descenso. La hostelería, que también ha pasado por una época de bajón, ve creíbles los números y le cuadran con las estadísticas que manejan, dicen.

También otros dos sectores que son pilares de la actividad, como la construcción y la industria, han ido perdiendo volumen. Aunque con un matiz. Apuntan fuentes de ambos que es muy probable que la fusión de empresas que se dio en los años previos a la pandemia haya podido desvirtuar las cifras finales. No obstante, del andamio se bajaron más de 400 empresas en la capital asturiana durante la última década. La onda expansiva de la burbuja inmobiliaria dejó notable huella. Mientras que, en la industria, la bajada fue mucho menor. Solo hay 23 compañías menos.

En el balance empresarial de estos últimos diez años, a Oviedo le sale a deber. La crisis, las turbulencias económicas y los cambios de los hábitos de consumo han provocado que en la capital asturiana haya ahora 313 compañías menos que en 2012. Y eso que, paradójicamente, las cifras de desempleo de la ciudad son ahora clarísimamente mejores.

Hasta aquí las actividades empresariales que van adelgazando en la capital asturiana. A partir de ahora las que crecen, las que van ganando terreno en las estadísticas y que van evidenciando que, en Oviedo, poco a poco, el chigre se pliega al chip.

En esta cara de la moneda, la buena, son tres las actividades económicas las que se llevan la palma. Las relacionadas con las nuevas tecnologías que, poco a poco, van creciendo; las ligadas con actividades educativas y sanitarias (como centros de enseñanza, clínicas o gabinetes psicológicos); y las inmobiliarias, que están rompiendo todos los techos. Ahora hay 300 de estos negocios más que hace una década, una cifra que asombra incluso en el propio sector. Aunque tiene una explicación que no está, precisamente, ligada a la mejora de una actividad que se había derrumbado durante los peores años de la gran recesión. Antonio Vega, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), asegura que “cada vez hay más porque está creciendo entre la gente la creencia de que vender una vivienda es abrir la puerta para enseñarla y cobrar, pero nada más lejos de la realidad”. El sector lleva clamando desde hace tiempo por una regulación que ponga coto de forma efectiva al intrusismo. “En el año 2000 el negocio se desregularizó y desde entonces para abrir una inmobiliaria no es necesario ni saber leer”, señala; “no pedimos tanto, solo tener un registro de estas actividades; que tengan un seguro de responsabilidad civil porque están jugando con la mayor inversión que hace una familia en su vida; y que tengan un seguro de caución que garantice que se hacen responsables si existe algún problema”. Vega rechaza de forma contundente que la mejora de la actividad inmobiliaria esté ligada a un incremento de la actividad. “No hay mucho más mercado, sí que están subiendo los alquileres porque con la crisis la gente ahora no puede optar por comprar una vivienda”. reconoce, “solo pedimos que haya un mínimo de garantías para montar uno de estos negocios porque ahora mismo te piden más requisitos para montar una cafetería que para vender un piso”.

También va al alza el negocio tecnológico. El director general del Clúster TIC, Enrique Jáimez, asegura que “Oviedo es uno de los centros neurálgicos en Asturias para la implantación de empresas tecnológicas”. Tirando de cifras señala que “en la última década se acumuló un crecimiento de empresas superior al 25%, muy por encima de otros sectores de actividad económica, dato que además está acompañado de una gran ratio de supervivencia”. Son varios los graneros de donde surge este talento. Los enumera el propio Jáimez. “Empresas surgidas del Talud de la Eria y enclaves como Olloniego son activos para la implantación de empresas en el concejo. Una de las razones que explican este crecimiento la encontramos en que Oviedo se genera talento TIC, existe una gran tradición de formación en el ámbito de la informática liderado por la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo, por los centros de FP Doctor Fleming, Padre Vinjoy, Monte Naranco y centros privados como AFA Formación, Grupo ATU o Seresco que han formado a generaciones de profesionales que son el principal activo del sector”, dice.