Nacho Cuesta: “Resolver los accesos es una preocupación compartida con el club”

“Está ahí, encima de la mesa, es una preocupación compartida con el club”. Con estas palabras, el Ayuntamiento de Oviedo salía ayer al paso, a través de Nacho Cuesta, de la polémica por la reforma pendiente de los accesos al campo de fútbol, de nuevo bajo los focos tras el incidente de un aficionado, que sufrió una parada el sábado al salir del Tartiere.

Cuesta explicó que el proyecto de mejora de los accesos fue, de hecho, uno de los primeros asuntos de los que se tuvo que ocupar como concejal de Infraestructuras, en una reunión con el Oviedo. En esos primeros contactos del gobierno de coalición PP y Cs de Alfredo Canteli con el club se planteó retomar las soluciones que se habían diseñado en 2015, en la última etapa del gobierno de Caunedo, consistentes en instalar pasarelas, unas directas, otras con ascensores, que conectaban la parte alta del campo con las calles adyacentes.

La pandemia, sin embargo, aparcó aquellos planes y en la actualidad Nacho Cuesta admite que no es un asunto en el que el equipo de gobierno esté trabajando, como lo evidencia la ausencia de toda referencia en el presupuesto de este año. El concejal admite que de momento no es una de las prioridades, pero no descarta que, una vez puestos en marcha los grandes proyectos de este mandato, puedan a empezar a abordar el problema de los accesos. Sería, en todo caso, en un horizonte temporal de largo plazo y la solución pasaría por actualizar los planes de 2015.

Los problemas de los accesos peatonales del Carlos Tartiere se hicieron patentes desde su inauguración, en septiembre del año 2000. Aunque hubo bocetos anteriores, como el diseño de Eduardo Pérez Arroyo de una galería hacia la zona del Talud de la Ería, fue en los últimos meses del gobierno de Agustín Iglesias Caunedo, antes de las elecciones, cuando se diseñaron los nuevos pasos.

Se trataba, en ese 2015, de tender dos pasarelas hacia el lateral del Tartiere desde la calle Ricardo Vázquez Prada. El primer acceso, más sencillo, llevaba directamente a la segunda altura de la tribuna Aramo a través de un paso elevado. El segundo iba hasta la misma altura de la tribuna Lángara, mediante unas rampas descendentes en torno a una torre metálica en la que se colocaría un ascensor de gran capacidad pensado para personas con problemas de movilidad.

El gobierno de Wenceslao López (PSOE) en coalición con Somos e Izquierda Unida habría retomado los proyectos de conexión entre la calle y el Tartiere, un sistema similar que habría quedado aparcado, dijeron entonces, por falta de interés del propio club, más interesado en la sectorización.

Las peñas oviedistas no dejaron pasar, sin embargo, la ocasión de reclamar una solución a los 177 escalones de la salida principal, e insistieron ante el gobierno tripartito. Hasta el punto de que presentaron un proyecto a la convocatoria de presupuestos participativos y lograron recibir el respaldo municipal. Era una alternativa mucho más barata a las planteadas hasta entonces, pero aliviaba el paso principal, que se colapsa cuando hay partidos de mucha afluencia, y ofrecía un recorrido en rampa, sin escaleras. Se trataba de diseñar un camino que partía del inicio de las escaleras y serpenteaba frente al Talud de la Ería hasta llegar al aparcamiento. Costaba 400.000 euros pero tampoco se ejecutó.