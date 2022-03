Le llaman el gurú de la felicidad y cuenta con millones de seguidores. Curro Cañete, el coach de moda, especialista en comportamiento humano, presenta esta tarde en el Club, a las 19.00 horas, su nuevo libro, “No tengas miedo a nada” (Planeta), que se ha convertido en la obra de no ficción más vendida en España. Cañete es licenciado en Derecho y en Periodismo, máster en coaching personal y profesional por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta también con formación en técnicas terapéuticas.

–El miedo provoca frustraciones. ¿Es posible superarlas?

–Por supuesto que podemos superar las frustraciones, y entonces creces y evolucionas. De esa manera funciona la vida: llega un reto, y con el reto tienes dos opciones: hundirte y desesperante o crecer y evolucionar. Yo propongo que veamos cada reto como un tesoro que nos da la posibilidad de llegar a ser más felices de lo que éramos antes.

–¿A qué tiene miedo usted?

–Espero no resultar arrogante. No tengo miedo a nada. Ni siquiera me da miedo la muerte. Primero porque, aunque me gustaría vivir y ser feliz mucho tiempo, estoy satisfecho con mi vida, contento con lo que he hecho, y porque estoy listo para irme cuando tenga que irme. Y lo segundo porque sé que la muerte es una transformación, es el paso a algo mejor. Podemos celebrar la muerte, y por supuesto, debemos celebrar la vida.

–¿Hasta qué punto deben influir las circunstancias en la felicidad?

–Cuando suceden cosas que no son agradables, es más difícil mantenerse feliz. Ahí es muy importante recordar que lo que hay hoy no es lo que va a haber mañana. Las circunstancias influyen sobre nuestro estado de ánimo, pero jamás tienen la última palabra. La última palabra sobre tu felicidad la tienes tú.

–¿En un día de bajón se deja guiar por sus libros?

–Tengo días malos, y sí, practico lo que digo en mis libros. Medito, me enfoco en el presente, hago listas de las cosas positivas y las agradezco, visualizo... Intento permanecer inspirado y centrado en el presente y en mis objetivos. Es lo que enseño a mis lectores. No quiere decir que sea fácil.

–Algunas personas parecen disfrutar siendo infelices.

–Mucha gente sufre de “victimitis”, es un problema muy grande, no dejan de hacerse las víctimas y culpan a otros. Cuando tú te haces responsable de tu vida al cien por cien no tienes a quién culpar. Y entonces tienes el poder para mejorar, para cambiar y hacer realidad sueños y deseos.

–Eso de que si puedes quieres… ¿realmente lo cree así?

–Hay una frase en mi libro que dice. “Querer es poder, pero para querer y poder es necesario creer”. No olvides nunca que cuando crees en algo ya lo estás creando. ¡Por supuesto que podemos hacer realidad cosas que antes pensábamos que eran imposibles!