“Los accesos están fatal, así no se puede ir al fútbol”, protestan las peñas del Oviedo

No solo no es ninguna novedad sino que es un mal que la afición del Real Oviedo lleva sufriendo desde la inauguración del campo, pero el paro cardiaco que sufrió el pasado sábado el aficionado Luis del Fueyo, de 71 años, cuando trataba de salir de las inmediaciones del Tartiere por las escaleras principales ha vuelto a poner el foco en los accesos al campo y las peñas han vuelto a desenterrar el hacha de guerra para reclamar una solución que permita ir al fútbol sin el esfuerzo físico o los rodeos que ahora conlleva. Al tiempo, los vecinos también protestan por la situación y el presidente del distrito, el líder vecinal Ramón del Fresno, ha anunciado que pedirá que clausuren las escaleras principales, donde sucedió el incidente, ante el supuesto incumplimiento de la normativa de seguridad de estos accesos.

Joaquín González, presidente de la peña azul La Casuca, de La Corredoria, admite que tiene socios que ya no van al campo por estos problemas. “Se juntan la edad y la movilidad, y aunque vamos con el autobús, tampoco nos dejan aparcarlo abajo, con lo que al final no van”. González reclama que se haga “algo ya”. “Tienen que poner una pasarela o unas escaleras mecánicas, pero eso tiene muy mala salida, así no se puede ir al fútbol”, protesta.

Marta González, presidenta de la peña azul Castrillón, insiste en la misma idea que sus colegas: “Las escaleras están fatal, eso está claro. Hace dos años se habló algo pero nada se hizo, es un asunto del Ayuntamiento, tienen que arreglarlo”, denuncia. Como en otros casos, explica que a la gente mayor le cuesta regresar al autobús, al que obligan a aparcar en la parte más alta de la cuesta por problemas de evacuación. “Les cuesta tanto subir las escaleras como dar todo el rodeo”, resume.

María Álvarez, presidenta de la peña azul Olivares, insiste en que todo el campo está mal y que la ubicación no es la más adecuada. Además del problema de las escaleras principales indica que las que llevan al parque Juan Mata “son todavía peores”. “Más empinado y encima la mitad de las baldosas faltan. Cuando llueve y hay hojas son un peligro”, protesta.

Isidro Gutiérrez, secretario de la peña azul Teatinos, relativiza en parte el problema pero admite que los accesos se deberían mejorar. “Ahora están como están, y depende de por dónde entres. Por la parte Norte no hay problema. Es verdad que al otro lado hacen falta otras escaleras o una rampa a medio camino, a la altura de la puerta 25. Nosotros dejamos el autobús en la rampa y si sabes que las escaleras te cansan vuelves rodeando por la acera”.

Jaime Campillo, vicepresidente de la Asociación de Peñas del Oviedo (APARO), va más allá. No quiere parches ni soluciones y hace una enmienda a la totalidad: “El campo está mal hecho desde el principio, no solo los accesos, habría que tirarlo abajo y volver a hacerlo en otro sitio. Tiene partes enterradas bajo tierra, la estructura está oxidada, hay goteras, locales vacíos... ¿Vas a hacer ahora unos ascensores? Si construyes una casa al revés, para ponerla bien lo primero que tienes que hacer es tirarla abajo”.

Desde el ámbito vecinal, Ramón del Fresno, presidente de la asociación vecinal y comercial del Cristo, Buenavista, Montecerrao y Llamaquique y presidente del distrito, ya ha anunciado que pedirá la clausura del acceso al campo por las escaleras donde se produjo el problema de Luis del Fueyo. “Los accesos se tienen que reformar con urgencia para mejorar la seguridad con rampas desde varios puntos en la zona de Alejandro Casona, ya se tenían que haber hecho inicialmente, cuando hicieron el campo”, recalca. Del Fresno apunta, además, que este tipo de accesos tienen que cumplir la normativa para grandes eventos y espectáculos deportivos, y pone en duda que ahora se cumpla. Nacio González, de la plataforma SOS Viejo Hospital, denunció igualmente que la situación del campo lleva mal desde el principio, “construido como está sobre una antigua tejera”, y afeó que los políticos se muestren “preocupados” cuando suceden desgracias.

En el ámbito municipal, la portavoz de Vox, Cristina Coto, denunció el mal estado del Tartiere y afeó a Canteli que nada se sepa de las “varias alternativas” que se anunciaron a comienzos de este mandato. En somos, Nacho del Páramo destacó que el nuevo plan de movilidad que dejó preparado y que el equipo de gobierno no quiso utilizar incluía un eje peatonal con macroascensores para salvar la entrada y salida al estadio, y su compañero Rubén Rosón exigió que se suplemente el crédito en este presupuesto para mejorar los accesos. “Dinero hay”, explicó, “y no llegaría ni al 10 por ciento de los recursos disponibles”.