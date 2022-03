El claustro universitario discutirá la próxima semana la propuesta del traslado de Minas de Oviedo a Mieres

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, dejó ayer un hilo de esperanza a las reclamaciones contra su traslado de la Escuela de Minas al asegurar que a este tema “aún le queda camino”. Se refería el máximo dirigente de la institución universitaria a que será el claustro –formado por unos 300 miembros– el que discuta el próximo 6 de abril el posible traslado de esta Escuela de Oviedo al campus de Barredo en Mieres. Sin embargo, el Rector dio una de cal y otra de arena. También aseguró que se habían recibido pocas alegaciones contra la reordenación académica que Villaverde presentó hace ahora casi dos meses y que incluía esta mudanza a la que se ha opuesto con uñas y dientes tanto la propia Escuela como el Ayuntamiento de Oviedo.

Es más, apuntó que “no ha habido alegaciones sustanciales en contra de la reordenación de los campus”. De lo que Villaverde deduce que “a la comunidad educativa es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”. En el caso concreto del traslado de Minas, el Rector apuntó que se habían recibido dos alegaciones. Una de ellas llegó de la propia junta de la Escuela, mientras que la otra fue del Ayuntamiento. “Esta última llegó tarde en plazo, pero aun así la hemos tenido en cuenta”, aseguró.

Haciendo balance, Villaverde aseguró que el plan de reestructuración presentado –y en el que se incluye la mudanza de Minas– había recibido más de 300 sugerencias o reclamaciones. “Más o menos el 80% de las propuestas se van a incorporar al texto final”, apuntó. Las alegaciones han sido de lo más dispares. “La mayoría son sugerencias, como por ejemplo incrementar nuestra inversión en fotovoltaicas para poder tener un mayor desahogo en la factura de la luz. Hay pocas discrepancias”, dijo.

Sobre las críticas recibidas estas últimas semanas, Villaverde aseguró que hubo algunas que “a título personal me han molestado, ha habido ataques claramente personales que me han dolido, pero ese es el coste que tiene todo esto. Sabíamos que íbamos a poner sobre la mesa una serie de propuestas que iban a generar polémica y ruido y que rompía la inercia de la Universidad y la sociedad asturiana, por lo que no nos llamaron la atención las reacciones, pero sí la desproporción de algunas de ellas”. El Rector volvió a pedir respeto a los políticos sobre las decisiones de la Universidad.