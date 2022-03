“El mayor daño que puedes hacerte en la vida es no ser tú mismo”. Esa fue una de las recetas que el coach Curro Cañete ofreció ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA ante el público que llenó la sala para asistir a la presentación de su nuevo libro, “No tengas miedo a nada”, (Planeta), la obra de no ficción más vendida en España.

Curro Cañete (Málaga, 1978), introdujo en su intervención detalles personales acerca de cómo decidió dedicar su vida a enseñar a los demás a ser felices. “Un verano me fui un mes entero a Playa Blanca (Lanzarote) y allí conocí a alguien que me ayudó todo lo que un ser humano puede ayudar a otro; decidí que nunca más estaría dentro de ningún armario, y que me dedicaría a difundir la importancia de tener confianza en uno mismo”.

Ante un auditorio atento a todas sus palabras, Cañete, licenciado en Periodismo y Derecho, además de máster en coaching por la Universidad Autónoma de Madrid, aseguró que “el auténtico éxito en la vida es disfrutar de lo que tienes mientras avanzas hacia lo que deseas”. También resaltó la enorme relevancia que tiene en la vida eliminar el miedo a la pérdida, “es la única manera de aprender a decir no y a huir de las personas manipuladoras”, recalcó.

Cada persona debe buscar lo esencial en su vida y vivirlo con pasión, “aunque no te comprendan o te juzguen como loco”, señaló el coach, especialista en comportamiento humano y con gran predicamento entre los jóvenes. “Lo único seguro es que nada es seguro; debemos saber en qué queremos emplear nuestra energía, sin que me puedan perturbar cosas que no tienen ninguna importancia, como por ejemplo que te hayan rayado el coche”, destacó.

El miedo, a su modo de ver, se contagia, pero también las emociones positivas. Ahí es donde Curro Cañete anima a poner todos los esfuerzos. “Necesitamos vivir con confianza, aunque siempre hay momentos de miedo”, manifestó. Como coach, Curro Cañete ayuda a numerosas celebridades, deportistas, artistas y profesionales a aumentar su éxito y su felicidad. Su formación abarca técnicas terapéuticas y lo que más le interesa es ayudar a las personas a liberarse de sus bloqueos y límites mentales para que puedan vivir de forma consciente y disfrutar de la vida avanzando hacia sus sueños.

“Tras el éxito que tuvo ‘El poder de confiar en ti’, ahora en este libro abordo un método infalible para cumplir nuestros sueños”, explicó. Entre las premisas citó “abrir la mente y encontrar un propósito”.

El libro diseña un método para dejar atrás el miedo y el dolor, proteger la paz interior y aprender a tomar decisiones con alegría. “Debemos aprender a escucharnos con sabiduría y comprender, por fin, que en la vida no hay imposibles”, matizó.

“Cuando los sueños que creías imposibles empiezan a hacerse realidad delante de ti, sientes muchísima emoción y felicidad. Tu mente se ensancha, tus posibilidades aumentan y los límites que existen para otros dejan de existir para ti”, añadió Curro Cañete, que tras su conferencia estuvo un buen rato firmando libros y departiendo con sus seguidores. “Tenía muchas ganas de venir a Oviedo y agradezco mucho la invitación del Club; volveré para mi próximo libro”, concluyó.