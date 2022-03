La afición del Real Oviedo estalla contra la "peligrosa" escalera de acceso al Tartiere

“¿A qué van a esperar, a que mueran quince personas?”.

Severino Pola, que es el que hace la pregunta, es algo así como el “amigo futbolístico” de Luis del Fueyo, el leonés aficionado del Real Oviedo, que el sábado sufrió un paro cardiaco mientras salía del estadio por las escaleras que unen el campo municipal con el parque infantil de la Ería, superando el Talud. Junto a Jesús Díaz viajan los tres por casi todo el país siguiendo al equipo azul. “Siento envidia del resto de campos, este está abandonado”, asegura Pola. Del Fueyo evoluciona favorablemente en el HUCA del incidente de que casi acaba con su vida. Pero la indignación de la afición va en aumento. LA NUEVA ESPAÑA reunió ayer a una decena de aficionados del conjunto carbayón, algunos de ellos han dejado de ir al campo –o van cada vez menos– por culpa, precisamente de los accesos.

“Tengo un amigo que vino al primer partido cuando se inauguró el estadio (en el año 2000) vio las escaleras y no volvió más”, apunta Jesús Díaz. No es el primer incidente que ocurre en alguno de esos 116 escalones. De hecho, lo habitual es que a la entrada o salida de cada partido del equipo carbayón haya algún incidente. “Yo me caí la temporada pasada. Resbalé con uno de los escalones y tuvo que ayudarme un chico a levantarme”, recuerda Ángeles Riestra, socia del conjunto carbayón, “bajo con miedo, voy cogida a la barandilla”. Lo mismo que Miguel Ángel Garzo, otro de los socios veteranos, “la clave es que las peñas se unan y exijan una solución, tiene que hacerse algo ya”. “No puede seguir así, cuando hay mucha gente, mucha multitud, es imposible, lo mejor es evitar las escaleras”, agrega Chano Díaz, otro socio desde “ya ni me acuerdo”.

“Para traerlo aquí hubiera sido mejor dejar el estadio donde estaba antes (en el lugar que ahora ocupa el Calatrava), ponerlo aquí fue horrible, los que tenemos bares en aquella zona hemos notado el bajón de actividad”, añade María José Quiñones, otra de las que lleva años de socia. En cada partido, haya más o menos afluencia, en las escaleras se repite una escena similar. Multitud de aficionados atascando la que es la vía de evacuación más rápida para los miles de socios que ocupan la Tribuna de la Ería y el fondo sur. “Imagina que un día haya una emergencia de seguridad, ¿dónde te metes, hacia dónde vas?, asegura Rodrigo Fuente Moro, que lleva ocho años como socio del club, “antes bajaba por las escaleras, pero ahora prefiero ir por la acera, porque es más seguro, aunque haya que dar un rodeo”. Rosa María Requejo apunta al debate: “Este campo tiene el peor acceso del mundo, especialmente para la gente de más edad. Estas escaleras son un peligro y tarde o temprano el porrazo lo tienes asegurado. Una señora de nuestra peña se cayó hace tiempo”. A lo que Carmen González, que, aunque no es socia pertenece a una peña, asegura que “el campo está muy mal hecho en general, pasas un montón de frío y lo de los accesos es horrible, no están preparados para gente con discapacidad”.

Maribel Fernández tiene su asiento en Herrerita y padece una cardiopatía congénita. “A mi edad el Oviedo es el único ‘hobby’ que me queda, pero todo son obstáculos”, asegura. Las alternativas son muchas, como instalar unas escaleras mecánicas o hasta un ascensor.

El presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, telefoneó ayer, a última hora de la tarde, a la mujer de Luis del Fueyo para ofrecerle una lugar de aparcamiento en el estadio y se comprometió a tratar el problema de los accesos con el alcalde ovetense, Alfredo Canteli.

Continúa la evolución favorable del seguidor Luis del Fueyo, que ya está en la unidad coronaria

Mientras la afición del Oviedo se moviliza para clamar por unos mejores accesos al estadio, Luis del Fueyo, el aficionado azul que el pasado sábado sufrió una parada cardíaca en las escaleras hacia la Ería, continúa su recuperación, paso a paso, en la unidad coronaria, que precisamente dirige Mabel Soto, la cardióloga que le atendió pocos minutos después de que se desvaneciera y que sigue de cerca su evolución. “Todavía tiene algunas lagunas en su memoria. Le cuesta recordar. Pero nos han dicho que es algo normal en este tipo de procesos. Que debemos tener paciencia”, señala Nuria Sánchez-Torija, la esposa del aficionado, que le acompaña en todo momento en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Luis del Fueyo sigue mejorando poco a poco. Come, mantiene la conversación aunque sigue sin recordar algunas cosas e incluso, cuenta la familia, lee la noticia de su suceso en LA NUEVA ESPAÑA. “Estas escaleras ya llevo diciendo mucho tiempo que son peligrosísimas”, cuenta la familia que comenta.