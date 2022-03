La obra para que la torre de la Catedral acoja visitas turísticas, en marcha

La esperada obra en la torre de la Catedral de Oviedo, la renovación de sus espacios interiores para permitir incluir esta parte del templo en los itinerarios turísticos, comenzó ayer, dentro de los plazos marcados por el cabildo y pese a que había cierta inquietud por la huelga del transporte, que podía dificultar la llegada de materiales. Finalmente, la protesta no afectó al calendario de las obras, y ayer, a primera hora de la mañana, comenzó la instalación del primer tramo del andamio en la cara sur de la torre, en medio de una notable expectación entre los viandantes.

Los trabajos, en esta primera jornada, avanzaron con rapidez. Al final del día, el andamio contaba con ya una altura de unos 10 metros, sobre los 30 que llegará a alcanzar. La estructura metálica se colocó entre uno de los contrafuertes de la torre y el husillo de la escalera, en el arco del pórtico que da a la calle de Santa Ana. Además del propio andamio para que asciendan los trabajadores, se está instalando un raíl para el montacargas que les permitirá subir los materiales. Una vez que esté terminado, el andamio comunicará la calle con la sala de campanas, donde se acometerá la parte más profunda de la intervención.

El arquitecto Jorge Hevia, responsable del plan director de la Catedral, destaca la celeridad con la que se ha podido tramitar todo el proyecto, y la implicación de todas las administraciones implicadas: “El proyecto se visó el 13 de enero de este año. Se solicitó la licencia, lo autorizó el Ayuntamiento y pasó por el Consejo de Patrimonio, se licitó y adjudicó la obra y ahora, dos meses y medio después del visado, estamos empezando las obras. Ha sido un proyecto que se ha tramitado con gran agilidad, y hay que agradecer la implicación de todas las administraciones”, relata Hevia.

La previsión es que la obra esté completada para este mismo verano, aunque Hevia prefiere ser prudente, vistas las dificultades que se están registrando en el sector de la construcción para disponer de ciertos materiales. “Estamos en un periodo de incertidumbre. De momento no nos ha afectado, pero en estas circunstancias no sería realista dar un plazo cerrado de finalización de las obras. Si no hay imprevistos, y esperemos que nos los haya, hablamos de cuatro meses”, señala.

Necesidad

Jorge Hevia se muestra especialmente satisfecho de que esta intervención, que califica de “necesaria”, vaya a subsanar el deterioro de los suelos de madera de algunas partes de la torre, singularmente de la sala de campanas. Los suelos y las escaleras de madera de ese tramo de la torre serán renovados, y también se tratará las estructuras de madera del propio cuerpo de campanas.

Además de estas actuaciones, la intervención planteará una mejora integral de la accesibilidad a la torre, para facilitar las visitas guiadas. Los peldaños más erosionados serán recompuestos, y también se repondrán los fragmentos desprendidos del pasamanos pétreo del primer tramo de la subida. El mecanismo del reloj de Ramón Durán será objeto de una profunda limpieza, y también se modificará su caja para que toda la maquinaria quede a la vista.

En el segundo tramo de subida, se instalará una barandilla tubular. Volviendo a la sala de campanas, se limpiarán todos los instrumentos y también los paramentos pétreos para hacer visibles los grafitis históricos de religiosos, peregrinos y canteros.

Una vez que las obras estén terminadas, la torre podrá acoger visitas turísticas con regularidad. Hasta ahora, esta parte de la Catedral de Oviedo solo se abre al público abonado, en un periodo muy concreto del año, de noviembre a enero, y solo se permite la subida de grupos reducidos y muy limitados en número. Es, de largo, la actividad más demandada entre los abonados de la Catedral.

El potencial turístico de la torre de la Catedral es algo que no se le escapa ni al cabildo catedralicio ni al Ayuntamiento de Oviedo, que financia unas obras cuya inversión se sitúa en torno a los 100.000 euros. La experiencia de otras ciudades españolas y europeas, en las que las torres catedralicias son hitos inexcusables para el visitante, avala el proyecto de abrir la flecha a los recorridos turísticos.

El inicio de las obras en la torre de la Catedral cogió a Hevia en una jornada intensa, ya que también tenía que participar en la reunión de este mes del grupo de expertos que trabaja en el reconocimiento de Oviedo como Patrimonio Mundial, y en el que también participan Yayoi Kawamura, Ángel de la Fuente, Otilia Requejo y Juan José Tuñón. En esta reunión, avanzó ayer Hevia, se analizó la documentación ya elaborada y se recibió con satisfacción la intención del Ayuntamiento de contratar una empresa especializada en gestión cultural para ayudar al grupo en la tramitación de los distintos reconocimientos que se quieren pedir para la capital.