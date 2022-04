Covadonga Díaz, concejala de Festejos de Oviedo: “Estudiamos una alternativa al parque de Invierno para los fuegos de San Mateo”

Covadonga Díaz llegó a la corporación municipal en 2014, para sustituir al actual presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina. Tras algo más de un año en el gobierno como concejala delegada de Centros Sociales pasó junto a su grupo a la oposición, y desde 2019 está al frente de la concejalía de Festejos, que este 2022 afronta un año frenético ante el reto de recuperar la normalidad en el amplio programa festivo del municipio.

–¿Cómo van los preparativos de la Ascensión?

–Ya está encarrilada, el 27, 28 y 29 de mayo esperamos ver Oviedo lleno de nuevo. La sentencia contraria al uso de la Losa nos obliga a trasladar los puestos a la plaza de la Catedral, Eusebio González Abascal y Porlier, además de crear una zona de artesanía y de folclore en los paseos del Campo San Francisco. La vuelta del ganado en el Asturcón será una de las grandes novedades.

–¿Qué se encontrarán los visitantes en el centro ecuestre?

–Estamos ultimando el reglamento de un gran concurso con diferentes razas. Queremos dar protagonismo a los ganaderos asturianos y especialmente a los de Oviedo. Me reuní con 14 titulares de explotaciones ovetenses y están muy ilusionados. Además del concurso queremos hacer una exposición de maquinaria agrícola, folclore, actividades para niños y deporte rural. La intención es habilitar cuatro puntos en la ciudad para coger autobuses lanzadera al recinto que saldrán cada 20 minutos.

–¿Han echado números de cuánto costará esta apuesta?

–Tiraremos del remanente de tesorería para incorporar un millón de euros para devolver la normalidad a todas las fiestas. Con este dinero potenciaremos la Ascensión, San Mateo, la Navidad y necesidades que vayan surgiendo.

–¿Será una feria de la Ascensión totalmente normal?

–Quiero pensar que sí. Si no se tuercen las cosas podremos disfrutar de un programa completo como el de 2019, con desfile folclórico incluido y la recuperación del premio de los “Paisanos del Año”, que esta vez se celebrará de sábado.

–Este San Mateo apunta como la gran fiesta del mandato.

–Llevamos ya muchísimos meses trabajando en San Mateo. El recinto de La Ería será un nuevo escenario para mi como concejal y queremos ofrecer una agenda de conciertos de gran calidad, de primer nivel. De todos modos, no solo será La Ería. El nuevo modelo de casetas hosteleras continuará, esperemos que ya sin ninguna restricción; la programación infantil volverá al Campo y el folclore ganará protagonismo.

–El año pasado mostró su deseo de traer un gran concierto internacional

–Estamos trabajando en ello. Tenemos algún concierto amarrado ya, pero estamos intentando cosas ambiciosas. Nos estamos encontrando con una situación complicada, pues muchos grupos potentes finalizarán sus giras en verano. Seguimos peleando para hacer un San Mateo a lo grande.

–¿Habrá más casetas hosteleras?

–El recinto será el mismo porque las bases contemplaban tres años, no se pueden hacer modificaciones. Es verdad que el año pasado el consumo era en mesa y esperamos que este año también pueda ser en mesa y barra.

–El juez acaba de avalar el cambio de modelo.

–No suelo valorar sentencias, aunque en este caso estamos contentos porque viene a ratificar nuestro cambio de modelo festivo más plural, participativo y abierto a todos los hosteleros.

–¿Tienen algo pensado este año para el Auditorio?

–Posiblemente apostemos por clásicos en la sala de cámara o en la principal para completar una oferta musical variada.

–¿Habrá de nuevo noche de fuegos?

–Sí, ya estamos en ello. Barajamos alguna novedad. El último año que los lanzamos desde el parque de Invierno no se vieron por cuestiones climatológicas y estamos buscando un escenario alternativo. Estudiaremos si hay otro sitio más idóneo y si es así trasladaremos la ubicación.

–¿Sigue de cerca las elecciones a dirigir la SOF?

–Tengo buena relación con la SOF y su presidente saliente, Alfonso Camba, así como su antecesor Felipe Díaz de Miranda. Desconozco si hay alguna candidatura, pero como socia votaré en conciencia. Nuestra apuesta es seguir aportando 180.000 euros para que organicen el desfile del Día de América.

–Vuelven las fiestas de barrio.

–Ya hay siete u ocho solicitudes registradas, algunas para el mes de agosto, lo que nos alegra para animar el verano. Hemos acelerado la convocatoria de subvenciones y próximamente hare mos una reunión conjunta con las comisiones y representantes de las concejalías de Infraestructuras y Seguridad Ciudadana para explicar los trámites y evitar suspensiones por cuestiones administrativas apenas unas horas antes del comienzo de las fiestas como ocurrió años atrás.

–¿Redoblarán su apuesta por la Navidad?

–Llevamos potenciándola desde que llegamos en 2019. Los Reye siguieron llegando pese a la pandemia y tras recuperar este año la cabalgata esperamos dar un salto más de calidad este año. Colocaremos más atracciones en el Campo y apostaremos de nuevo por la luz y el color para ofrecer una Navidad mágica. El acto de encendido del año pasado fue un gran acierto y prepararemos algo similar.

–¿Empieza un nuevo tiempo para el PP?

–Recibo la nueva etapa de Feijóo con mucha ilusión. Tiene que ser el próximo presidente del gobierno y eso es lo que buscamos todos. Yo ya soy una histórica, tengo 41 años y llevo desde los 18 afiliada al partido. Quiero lo mejor para el PP, como también lo quiero para mi ciudad, mi región y mi país.

–¿Se ve en el Ayuntamiento más allá de 2023?

–Estoy a disposición de Alfredo Canteli. Vine con él este mandato y estoy dispuesta a lo que me pida. No tengo inconveniente en seguir, pero si tengo que irme lo haré con la cabeza alta. No me tienta el salto a la política regional ni a otros niveles. Para mí lo gratificante es la política municipal, estar a pie de calle con los vecinos.