Manuel Álvarez-Buylla, el espectáculo debe continuar en Oviedo

“Nunca tuvimos que haber vendido el teatro”. Manuel Álvarez-Buylla Álvarez-Santullano ensortija los dedos de una mano con otra, reclina apenas la cabeza, deja caer la mirada y una sonrisa amarga parece asomarse a ese rostro bien encuadernado mientras pone en perspectiva 116 años de Sociedad Filarmónica de Oviedo, la entidad que fundó su bisabuelo y en la que él hoy ocupa la vicepresidencia.

Hubo un tiempo, hace casi ochenta años, en que la de aquí era, junto a la de Bilbao, la única sociedad filarmónica de España con teatro propio. Después, mucho después, su padre, el médico Jaime Álvarez-Buylla, entró un día por la puerta de casa y anunció a la familia que iban a vender el teatro al Ayuntamiento. El 2 de julio se cumplirán dos años de su muerte. Desde entonces, Santiago González del Valle, nieto de otro socio fundador, preside la entidad, y a Manuel Álvarez-Buylla le pararon por la calle y le pidieron que fuera el segundo.

Le pasó algo parecido cuando estuvo en la directiva del Club de Tenis. “Siempre hubo un Buylla”. Preguntó en casa: “Sí, tienes que estar”.

Todas esas herencias se las ha tomado este muchacho de 61 años –soltero, tabaco rubio, cajetilla blanda– con el mismo pragmatismo escéptico que le hace poner rumbo a Cádiz en el puente de la Balesquida y durante las dos semanas de San Mateo. En el Puerto de Santamaría, primero, y después en un hotelito del Palmar encontró su refugio mediterráneo, donde la marea no es caprichosa y el agua, ni caldo ni cantábrico. Ese clima sin sustos le ha ido calando en la piel canela y en un clima vital de certezas esenciales que ahora aplica a la Sociedad Filarmónica para su reinvención: Convertirse en fundación, abrirse a formatos más innovadores dentro del territorio camerístico, recuperar abonados y rejuvenecer. Si te gusta la música, viene a decir, esto es un chollo. En su caso, la vida no le dejó otro camino.

Desde pequeño, en el piso familiar de Cabo Noval en el que todavía sigue empadronado, si un día aparecía Max Valdés a comer, al otro era Alfredo Kraus a la sobremesa. Los años no le apartaron de la música, pero sí le afinaron el placer por las artes escénicas en un sentido cada vez más amplio. “Me gusta el espectáculo”. La frase vale también para el Manuel Álvarez-Buylla de Madrid, 1982, 21 años, trabajando ya para alguna empresa del Banco Herrero y emocionado en aquella noche de tormenta en que los “Rolling Stones” hicieron historia en el Calderón. Para el que iba a ver a Alan Parsons en Laboral hace dos semanas antes de que se suspendiera. O para el sobrino de la tía Mari Carmen y el tío Angel Luis que no olvida esos lazos familiares con los Bienvenida cada vez que ve una buena faena. En ningún caso, para estar bajo los focos. Manuel Álvarez-Buylla es hombre de escenario pero no de palco. Buscadle entre la gente, por el patio de butacas, con sus amigos. En su sitio.