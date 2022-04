Un proyecto cultural imprescindible que respaldad toda la ciudadanía. Unanimidad

Enhorabuena

Protesta del Sipla

Servicio de Ayuda a Domicilio

Cambios en el convenio de colaboración con el Principado en prestación de servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia

Unanimidad

Dictamen previo expediente acuerdo plenario 21 juzgado personamiento. Que se persone como demandado.

Otra sentencia.

Los personamientos se apreuban con abstenciones de Somos, PSOE y Vox

Modificación presupuestaria

Partidas de suplemento de crédito 9,3 millones y crédito extraordinario, 5,1

Con cargo al remanente. 44 millones

Ayudas sociales

907.000 euros para la FMC

-Javier Cuesta

Traemos hoy al debate dos suplementos. 44,2 y uno para la fmc 907 euros

En tercer lugar manifestaciones políticas

Servicios municipales y actividad económica

cinco millones de euros para pagar las ayudas del año pasado y nueva convocatoria. Quiero destacar que con estas ayudas son 9 millones de euros ha puesto a colectivos más vulnerable. Tb beneficiarse otros colectivos. MIllón de euros para festejos. Para desarrollar programaciones que ciudadanos programando. Potenciar actividades en los centros sociales. Potenciar activiades Univ POp y

Limpieza grafitis.

En inversión, el Ayuntamiento ha querido suplementar

cortedad de miras de la oposición

1-Mejorar situación financiera. Limitar cargas sino facilitar a medio plazao que el Ayuntamiento pueda endeudartse

2-Generar bolsas de acgtividad presupuestaria a loargo plazo. Amortizar deuda

3-Reducir costes. Con amortización de deuda ahorrar medio millón de euros en intereses

FMC: 300.000 para la Ópera. Apoyar otras entidades que trabajan 40.000 euros trabajadores, subvención OFIL y Castalia

Vox--"me siguen"-- Exptedientes históricos en la historia. Oviedo padeció en 2021 consecuencias de una inexplicable prórroga. Y hoy, ni un mes después un suplemtno 44,5 "gestion económica nefasta, no ha pasado ni un mes y ya nos traen una modificación de este calibre para destinar más recursos a unos gastos que en absoluto son sobrevenidos ". Si el 9 de marzo no sabìan que los suministors y costes están subiendo

Para hacer frente subida de costes, y no es verdad. Ese conceptc0o un mínimo, apenas un 8% del total

Estos 44,5 millones, que en realidad no llegan a 15, son recursos para año aelectoral. Que en 2021 ejecutaron 7 y no me digan que Ov no necesita inversión

109 millones acumulados a costa de no intectar dineor

En materia fiscal hasta

Yendo al crédito 500 mil euros más para limpieza, bienvenidos, aunque lo hagan en el año preelectoral y razons epreelectorales. 5 millones pymes y autónomos le leva´bamos pidiendo que quedaban fuera de su convocatoria

Parasmos de 2 a 3 millones, no se esperaba otra cosa. De libro, haber destinado un poquito más a los centros, tan solo 40 mil euros

Ayuda a Ucrania por un dictador comunista, no es de derechas, marxistas leninista, masacre ¡

305 mil euros por motivos del covid?

Anillo verde, 2030 la hacen las izquierdas, los mismos recortes que uno de cada tres coches no van a aponder circular. Parkings disuasorios de venir a Oviedo.

Por qué ahora? Como mecanismo jjstificadotreio que van a pe3dir otro suplemento de crédito Porque pretenden endedarles muchísimo ma´s