Convocada una protesta ante el Tartiere por los accesos al estadio

“Lo primero es la seguridad, y no podemos seguir poniendo a la gente en riesgo”. Sara del Fueyo, la hija de Luis del Fueyo, el oviedista que el pasado día 26 sufrió una parada cardiaca en las escaleras exteriores del Carlos Tartiere hacia La Ería, no quiere más víctimas. La joven, que ayer salió muy animada del HUCA al ver cómo su padre se va reponiendo poco a poco del susto, tiene previsto promover una protesta en el acceso que, a su juicio, ya debería haber sido clausurado. “Hay que cerrar esa escalera ya”, apunta la joven, afincada en León y empleada en un negocio de peluquería canina. Del Fueyo confía en que vecinos y peñas de seguidores se sumen a la movilización prevista justo antes del partido contra el Leganés.

La joven se desplaza a diario desde la Meseta hasta la capital del Principado para seguir la evolución de su progenitor y, ya de paso, dar relevo a su madre, quien desde hace más de una semana pasa las noches durmiendo como puede en el hospital. A pesar de las raíces asturianas, la familia carece de vivienda en Oviedo, pero pese a las incomodidades ni se les pasa por la cabeza pedir un traslado del paciente León. “Estamos encantados con que esté a cargo de Mabel Soto, su ángel de la guarda”, dice la hija de Luis del Fueyo en referencia a la cardióloga cuya rápida intervención junto al estadio fue clave para salvarle la vida y ahora sigue de cerca su evolución en el centro sanitario de La Cadellada.

Ahora quiere aprovechar el próximo partido del conjunto azul para ganar adeptos a una causa que su padre ya defendía desde hace años. “Muchas veces me comentó que esas escaleras no eran normales para un campo de fútbol”, rememora en relación a una problemática de la que, sostiene, también son conscientes en el propio hospital. “A los sanitarios no paran de llegarles casos de lesiones, roturas de huesos e incidentes que sin embargo no suelen trascender públicamente”, cuenta esta chica de 25 años que se autodefine como “muy terca con las causas justas”.

Entre los que ya han confirmado que se sumarán a la protesta se encuentra el presidente de la asociación de vecinos del Cristo y Buenavista, Ramón del Fresno, quien esta misma semana tiene previsto reunirse con el Alcalde. “Lo primero es que se cierre la escalera y, ya más adelante, cuando haya presupuesto, que se invierta para acabar con esta problemática”, defiende el responsable vecinal. La joven quiere contar también con el respaldo de la afición y para ello ha pedido ayuda a la presidenta de la Asociación de Peñas (APARO), María Joglar, la cual se ha comprometido a plantear la iniciativa a los peñistas. “Me dijo que lo pasaría a la junta directiva a ver si entre todos podemos hacer algo”, explica Sara del Fueyo, convencida de que la solución no pasa por parches, sino por unos nuevos y mejores accesos. “No quiero una plaza de parking, ni ningún privilegio; deseo una solución para toda la afición”, proclama la joven.