“Todo el mundo debería proteger el tejido y la base musical como se hace aquí”

Virginia Martínez (Molina de Segura, 1979) dirige a Oviedo Filarmonía (OFIL) en el nuevo título de la Temporada de Teatro Lírico Español, “El rey que rabió”, que se estrena en el teatro Campoamor este jueves, día 7 (20.00 horas)

–En Oviedo ya se conocía una versión de esta zarzuela, con escena de Emilio Sagi. ¿Cómo es la versión de Bárbara Lluch?

–Superdivertida. Por la historia en sí, por la música y también por la puesta en escena. Lo que más me llama la atención es la diferencia, musical y escénica, entre las partes de la aldea y de la corte. Es todo muy de cuento: el vestuario, la escenografía, las pelucas (que me parecen una preciosidad)… Es como un cuento de los de antes.

–Ya está ensayando con la orquesta, ¿cómo ve a la OFIL?

–Muy bien. El primer día ya leímos toda la zarzuela, es una orquesta muy acostumbrada a todo este repertorio, y es de agradecer. Además, la OFIL es muy fresca y muy versátil, se adapta bien a las propuestas que les puedo hacer. Para un director, es un lujo, una orquesta maleable, manejable, con la que poder hacer diferentes versiones. No es mi primera vez con ellos, y me parece lo que siempre me ha parecido: una preciosidad de orquesta, un bombonazo, y además con un ambiente precioso. Esto hace que, aparte del nivel que tiene, se pueda trabajar muy a gusto con ellos.

–Da la sensación de que ha crecido mucho en la última década.

–Indudablemente. Tiene una proyección impresionante.

–Conoce también la otra gran orquesta de Asturias, la OSPA. ¿Qué diferencias aprecia entre ellas?

–Las diferencias son muchas, pero es algo que pasa con todas. No hay dos orquestas iguales, cada una tiene una personalidad propia, y en este caso concreto no tienen nada que ver una con otra, más allá de que estén en la misma ciudad. He de decir, en todo caso, que he trabajado muy a gusto con las dos. Siempre que vengo a Oviedo estoy encantada, me gusta mucho esta tierra y esta ciudad.

–Una ciudad, además, con temporada estable de zarzuela, la única del país junto a Madrid. ¿Por qué el género no tiene esta presencia en otras ciudades?

–Por ganas no será. Al menos en Murcia sí que tenemos muchísimas ganas de hacer zarzuela, pero todo se reduce al presupuesto de cada orquesta, de cada teatro. Hacer una producción de zarzuela en condiciones supone un gasto que no todos pueden asumir. Es la tercera vez que vengo a la temporada de Oviedo y estoy maravillada.

–¿La primera fue una producción de “La del manojo de rosas”, hace años?

–Es posible. Fue un “manojo” de Sagi y fue hace ya bastantes años.

–Lo recordaba el otro día Jorge Rodríguez-Norton, que debutó con usted en esa producción, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

–Ese componente emocional es un plus también para mí, porque yo también debuté aquí, en este teatro y con Jorge y con David Menéndez, y me hace especial ilusión volver. Aquella fue una producción preciosa, y ahora esta temporada y este teatro nos vuelven a reunir, unos años más tarde.

–¿Qué le parece la hornada de cantantes que hay ahora en Asturias?

–Es una maravilla tener a gente de la tierra, es digno de halago: esa protección del tejido musical de la propia ciudad y de la comunidad autónoma es una apuesta que hacen que Asturias y Oviedo tengan una tradición de zarzuela con tanto peso, pero también revierte en la cantidad de cantantes y músicos que puedan salir, y en esos coros fantásticos. Es crear una base para el futuro, y creo que todos deberían apostar por algo así, por crear una base con la gente de la tierra.

–En esta producción hay dos mujeres al frente de la escena y de la música. La igualdad en estos ámbitos, ¿avanza a la velocidad necesaria?

–No lo veo tanto por la velocidad a la que avanza sino por lo que queda por conseguir. Es verdad, y es cierto por lo que estamos logrando, que se está valorando el talento por encima del género. Es un avance que se está logrando gracias a otras mujeres que han luchado antes que nosotras. La dirección escénica y musical son ocupaciones tradicionalmente masculinas, y romper esa inercia cuesta trabajo. Pero lo estamos consiguiendo.

–Producciones como esta o el “Don Giovanni” que prepara la Ópera de Oviedo, con dos mujeres al frente, ayudan, ¿no cree?

–Indudablemente. La visibilidad es fundamental, nuestro trabajo no es solo dirigir, sino dar visibilidad, mostrar a las que vienen detrás que se puede conseguir. En mi época no había referencias: yo fui muy cabezota, luché por mi sueño de ser directora y me salió bien, pero hay chicas que no tienen ese empuje y necesitan una referencia. Los números son los números, y hay un estudio de la SGAE que muestra resultados muy preocupantes, no solo por el número de mujeres que hay al frente de las orquestas, sino por otras cosas como el volumen de compositoras que entran en los programas. No debemos relajarnos. Hay que seguir en el camino, porque todavía queda.

–¿Volveremos a verla pronto por Oviedo?

–Estoy en un momento de mucha actividad, pero a Asturias volvería con los ojos cerrados. Es como mi segunda casa, la única ciudad en la que yo viviría fuera de Murcia. Soy muy feliz aquí.