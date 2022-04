“De las procesiones me gusta el compañerismo: vamos todos a una”

Daniel García Gutiérrez (Grado, 1990) trabaja de calderero y es un fichaje reciente de la Semana Santa de Oviedo. “Un amigo con el que entrenaba en boxeo me invitó al ensayo de los Estudiantes, para que probara. Fui, me gustó, la gente era cordial...”, cuenta, y tomó la decisión de incorporarse a la Hermandad como costalero. “Desde la comunión no había vuelto a tener relación con la religión católica”, confiesa. Quizás ahora se avive su fe, no sabe decir, lo que salta a la vista es que su futuro como costalero es prometedor: se incorporó hace dos meses y ya domina la técnica y el léxico de la Semana Santa.

–¿Qué es lo que le llamó la atención de las procesiones de Semana Santa? –Me gusta por el compañerismo, hay que salir todos a una y no se puede fallar. Todos te ayudan, te aconsejan. –¿Usted acostumbraba a ver las procesiones en Semana Santa? –Jamás, no sabía qué era una parihuela o un costalero. –Ahora se ha convertido en uno. ¿En qué posición irá? –Saldré en todas las procesiones, menos en la del Lunes Santo. Voy de corriente y en la trabajadera trasera. En el último ensayo nos tomaron la igualada... –¿Qué es la igualada? –La medida hasta la séptima vértebra del más alto de la trabajadera. –¿Y qué significa ir de corriente? –Si vamos cinco, el del medio es el que va de corriente. En algunas procesiones va una persona menos así que hay dos pateros. Los pateros van a los extremos de la trabajadera, y hay dos fijadores, que van al lado de ellos, hacia el interior. El patero es el que hace fuerza en los giros y desniveles, el fijador ayuda. Los Estudiantes salimos el Domingo de Ramos, también el Lunes Santo, en la Madrugá del Jueves al Viernes Santo y el Sábado “in albis”. –¿Qué es lo más difícil de aprender para procesionar? –A coordinarse, es lo que más cuesta. Parece fácil pero no lo es, se necesita mucha coordinación con los compañeros. Allí hay gente que lleva años saliendo y que diferencia los ritmos de la música perfectamente, yo aún no. –Solo lleva dos meses. –He hecho tres o cuatro ensayos, y en uno lo pasé muy mal. Lo importante es el costal, que lleva una morcilla, una pequeña almohada, en la zona de carga, a la altura de la séptima vértebra. Si se te queda corto, apoyas fuera de esa zona de carga y lo pasas mal. Lo más importante es hacer bien el costal de carga, que no quede ni una arruga. –¿Cuánto peso cargan? –El paso de la Madrugá pesa 2.300 kilos y vamos 40, ocho trabajaderas de cinco personas. –Cargar ese peso requerirá fuerza, resistencia y técnica. –En un ensayo, hace poco, vinieron dos chicos nuevos, uno de ellos se marchó con el cuello sangrando. Si no te pones bien el costal eso puede pasar. Y en la levantá, saltamos todos, con todas nuestras fuerzas para que el paso se eleve; tiene que haber mucha coordinación, al bajar el paso te puede golpear y causarte lesiones importantes. –¿Ser cofrade ha reforzado su fe? –La fe sale a relucir en los peores momentos, aunque no seas practicante. Yo tengo fe a mi manera: no voy a empezar a ir a misa los domingos, mi forma de vida no va a cambiar, me gusta la experiencia y puede que abrace más la religión, pero no de una manera extremista. ¿Qué asturiano no va a Covadonga alguna vez, sea religioso o no?