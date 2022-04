“Diamante”, el primer boxeador asturiano campeón de España, se baja del ring

El rey regional de los cuadriláteros abdica para dedicar más tiempo a los suyos y la cantera. Aitor “Diamante” Nieto, el ovetense que en 2013 se convirtió en el primer asturiano en proclamarse campeón de España desde que José Gómez Fouz lo hiciera en 1982, se baja del ring a los 38 años, después de 22 dedicándose en cuerpo y alma a ponerse en forma para forjar un palmarés de leyenda. Un campeonato del Mundo Latino, un cinturón de campeón de Europa y seis entorchados nacionales sobresalen de unas vitrinas repletas de trofeos, que ahora dejarán de llenarse para dejar paso a más horas de atención para los hijos y aconsejar a los más de cien pupilos de su flamante gimnasio de Colloto. “Se acabó el pesar la comida”, comenta con humor y alivio el campeón carbayón tras decidir cambiar una vida tomada por los entrenamientos por una agenda repleta de nuevas ilusiones.

Nieto, al que le pusieron el sobrenombre de “Diamante” por su potencial deportivo y el hecho de que su padre fuese cristalero, nació en el Oviedo de 1983 y creció como cualquier otro chaval en el barrio de Pumarín. En 1998 su vida cambió al presenciar una velada de boxeo en Vallobín en la que quedó prendado de este deporte viendo pelear a púgiles de la talla de Rubén Varón o Alejandro Lacatus. “Engancha muchísimo”, cuenta el ovetense, que un año más tarde se enrolaría en la escuela impulsada por Gitano Jiménez, otra gran leyenda local, en el Palacio de los Deportes.

Después de cuatro años de intensos entrenamientos llegó la hora del debut en Colunga. Ahí empezó a forjarse la leyenda. Aitor Nieto superó en el polideportivo de la localidad a Andrés Gruber para iniciar una carrera imparable que tras 53 peleas como amateur y neoprofesional le llevó a dar el salto al profesionalismo en 2011. Desde ese año protagonizó 33 peleas de primer nivel con un balance más que positivo de 25 victorias, un empate y siete derrotas, la última el pasado 11 de marzo en el Palacio de los Deportes, cuando cayó a los puntos ante el pujante Jon Míguez. “Tiene 25 años y eso se nota, ganó merecidamente”, relata sobre un último combate en el que peleó sabiendo que colgaba los guantes. “Lo decidí mes y medio antes”, confiesa.

El motivo del adiós no son los años. El 4 de mayo de 2021 abrió su propio centro deportivo en Colloto y ello, unido a las ganas de dedicar más tiempo a sus pequeños, Aarón y Aitor, de seis y dos años, y su mujer, Ángela Campos, hicieron el resto. “No me queda tiempo para entrenar a tope y así no se puede competir”, dice plenamente convencido de que todavía le quedaba “tres o cuatro años buenos” de boxeo en los puños.

Ahora disfruta como un niño trasladado sus conocimientos a los 180 usuarios habituales de sus instalaciones, donde ayer mismo recibió una ilustre visita. Alfredo Evangelista, el exmulticampeón de Europa de pesos pesados que llegó a aguantar 15 asaltos al gran Muhammad Alí, quedó impresionado por la cantera que Nieto está creando a la vera del río Nora. “Es un gimnasio muy bonito y se respira mucho boxeo”, declaró la leyenda, que desde hace ocho años visita el Principado para disfrutar de la naturaleza y la buena compañía con un amigo de Cangas del Narcea.

El aval de Evangelista no hace más que reforzar la decisión del campeón ovetense de abrir una nueva etapa con la que sus seres queridos están más cómodos. “Tanto mi mujer como mi padre –Juan Miguel– y mi madre –Ana Isabel– no paraban de decirme que era hora ya de dejarlo”, cuenta, cronometro al cuello, mientras varios de sus pupilos golpean los sacos perfeccionando sus directos y ganchos con el afán de emular algún día a su maestro.

Otro aspecto que le animó a dar un paso definitivo para su carrera, quizás el más importante, es el de que por fin se va poder liberar de sus rigurosas rutinas físicas y alimentarias. “He pasado gran parte de mi vida pesando todo lo que comía y diciendo que no a los amigos que me preguntaban si salía a tomar algo. Llegó la hora de disfrutar un poco más de la vida”, proclama “Diamante”, que quiere seguir escribiendo su leyenda desde fuera del cuadrilátero.