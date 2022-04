En el anterior Pleno el alcalde Canteli retó a su predecesor en el cargo, Wenceslao López, a que aportara un protocolo firmado por aquel Gobierno con Defensa sobre la fábrica de La Vega. López cumplió y detalló ayer el “protocolo de intenciones” en el que, recalcó, había una cláusula para que el suelo siguiera siendo industrial, lo que obligaría a rebajar sustancialmente la parcela de los 44 millones que, tomando la referencia del suelo de vivienda, estableció el catastro. Canteli replicó en el Pleno que ese protocolo era solo “de intenciones” y que en él, además, se dice que la tasación correspondería a Defensa. Canteli, en discusión con López, aseguró que los militares, en la negociación abierta ahora, les pidieron “que no vuelva a ocurrir lo que pasó en la etapa anterior, porque si no, no hay ningún acuerdo”. Nacho Cuesta aportó, después, la idea de que esas conversaciones están “en un momento crucial” y que “es probable que podamos tener noticias muy satisfactorias”.