Oviedo “mejora sus cuentas” con 46 millones más para el presupuesto

El equipo de gobierno aprobó ayer, con los votos a favor de PP y Cs, dos suplementos de crédito, uno para el Ayuntamiento, de 44,9 millones, y un segundo para la Fundación Municipal de Cultura, de 907.000 euros. El concejal de Economía, Javier Cuesta, defendió un triple objetivo con esta modificación. En primer lugar, explicó, se “mejora la situación financiera”, porque “no solo se limitan las cargas, sino que se facilita a medio plazo que el Ayuntamiento pueda endeudarse”. En segundo lugar, siguió, “se generan bolsas de actividad presupuestaria a largo plazo”. Y por último se reducen costes, porque con la amortización de la deuda Oviedo se ahorra “medio millón de euros en intereses”.

Aunque todos esos suplementos dan para aprobar paquetes de ayudas a los autónomos, incrementar varios servicios públicos, dotar de más recursos a Festejos o a Cultura, la oposición cargó contra el gobierno por la parte de saneamiento financiero que llevan también estas modificaciones.

Desde Vox, Cristina Coto, insistió en este aspecto, en que el dinero incorporado “no es para hacer frente a la subida de costes, y no es verdad, ese concepto es mínimo, apenas un 8% del total”. “Estos 45 millones, que en realidad no llegan a 15”, protestó, “son recursos para el año preelectoral”.

Desde Somos, Rubén Rosón protestó doblemente. Por no destinar todo a servicios y ayudas, en el mismo sentido que Vox, pero, también, por no aprovechar todo el remanente e incorporar, no ya 45, sino 100 millones. En todo caso, protestó el concejal morado, destinar esa cantidad a los bancos “es una vergüenza”.

En parecida línea argumentó la socialista Ana Rivas: “De esta modificación, los ovetenses no van a ver ni las migajas. Esta no es la modificación que Oviedo necesita”. Rivas argumentó que este será el tercer año, y puede que el último, en que los ayuntamientos puedan disponer libremente de sus remanentes, y reclamó que se aprovechara para “revertirlo a la ciudadanía”. “Los bancos tampoco lo necesitan, lo necesitan las familias”, zanjó, antes de acusar a Cuesta de estar “refinanciando la deuda” para maquillar las cuentas con el recurso fácil del que no tiene proyectos para invertir.

Más allá del debate sobre el suplemento de crédito, la sesión dejó algunas perlas en forma de enfrentamiento soterrados entre Cristina Coto y la bancada del PP. Coto aprovechó la ocasión para lanzar alguna puya sobre el último congreso de los populares, a lo que Mario Arias, que ahora está en la ejecutiva nacional, le echó en cara su pasado político en varias formaciones y su escaso paso por tareas de gobierno. “ Yo me marcho, no me quedo tragando sapos en los partidos”, argumentó Coto en su defensa, “de si somos socialdemócratas o lo que somos”.

Por otra parte, la aprobación de una reserva de espacio en Montecerrao para hacer un centro de educación especial provocó una polémica toponímica. Nacho del Páramo (Somos) pidió modificar el título de la resolución que se iba a votar porque, pese a haber puesto el topónimo en asturiano (Monte Cerráu) faltaba un artículo (El Monte Cerráu). Canteli no quiso modificarlo y la reserva del espacio para el colegio se aprobó con cuatro abstenciones de Somos.