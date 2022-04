Wenceslao López niega haber prevaricado en Gascona: "Nunca nos movimos un milímetro de las normas"

El exalcalde de Oviedo y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Wenceslao López, declaró este martes en la Audiencia Provincial que la junta de gobierno autorizó durante su mandato como alcalde, en 2018, la celebración del Mercado de Gascona en defensa de los intereses públicos, y que no hubo "ningún aviso" previo ni fue advertida "antes, durante o después" de que hubiera dudas con el expediente o informes técnicos desfavorables. Antes López, arropado por un grupo de simpatizantes, negó a la puerta de los juzgados de Llamaquique haber prevaricado para autorizar el acto. "Nunca nos movimos ni un milímetro de las normas", señaló entre aplausos de apoyo.

El Palacio de la Justicia acogió la primera de las cuatro sesiones del juicio contra el exalcalde y otros nueve concejales del entonces equipo de gobierno tripartito formado por PSOE, Somos e IU como presuntos autores de un delito de prevaricación por el que afrontan una petición fiscal de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

A su llegada a la sede judicial, Wenceslao López dijo tener "la conciencia tranquila" porque considera que actuó correctamente y, posteriormente durante su declaración en sede judicial ha dicho tajante que la secretaría municipal no puso ningún reparo a la solicitud de autorización del Mercado de Gascona que iba a celebrarse de forma ocasional, destinada a la venta de productos ecológicos, artesanales y asturianos.

López incidió en que, si bien desconocía el expediente, en la convocatoria del orden del día de la Junta de Gobierno de marzo de 2018 figuraba que el trámite de ese expediente concreto era su aprobación y ha reiterado que en aquellos casos en los que llegaba algún reparo a algún expediente éste no se aprobaba y él, "por principios éticos, jamás lo haría".

En el caso del Mercado de Gascona, el exalcalde había delegado el tema en los tres ediles responsables de cada área: Rubén Rosón (Somos), como concejal de Economía y Empleo; Ana Rivas (PSOE), como concejala de Infraestructuras y Vías, y Roberto Sánchez Ramos (IU), como edil de Festejos, y siempre pensó que la Junta de Gobierno actuó correctamente autorizando el permiso aplicando las condiciones que imponían los informes.

"¿Valoró el interés de los hosteleros frente al interés público para evitar molestias a los vecinos y garantizar la seguridad pública?", preguntó el abogado de la acusación particular, Miguel Teijelo, a lo que el edil replicó defendiendo su actuación. "Si estoy donde estoy en política es porque tengo muy claro que si me dedico a esto es por el interés general y no por el interés particular de nadie", señaló.

Tras el exalcalde, prestaron declaración los también ediles del PSOE Ana Rivas, Ricardo Fernández y Marisa Ponga, así como los concejales de Somos Ignacio Fernández del Páramo y Rubén Rosón, coincidiendo todos ellos a la hora de declarar que se limitaron a votar en junta de gobierno un punto para el que todos los informes aparecían como favorables.