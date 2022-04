Nace una nueva cofradía en Oviedo: "Queremos que los 365 días del año sean Semana Santa"

La Semana Santa es evangelio en el templo y en la calle, por ese motivo nace en Teatinos la Hermandad de la Resurreción, una cofradía que ya en su primer acto oficial consiguió llenar el barrio de fieles. Con sede en la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga y la mirada puesta en recuperar la capilla de La Cadellada, próxima al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), nació hace tres años esta hermandad que se incorporó oficialmente a la Pasión ovetense este año. El hermano mayor, Graciano Maujo y el consiliario primero, David Riestra, relatan la trayectoria de una entidad de fe que abarca desde la capital asturiana hasta Sevilla en un camino repleto de objetivos y devoción. “No somos un elemento nuevo con intención de restar o disgregar, venimos a enriquecer aún más la Semana Santa”, aseguran.

La mayoría de los precursores son personas de devoción por “los cuatro costados”, por eso tienen experiencia en el mundo cofrade y su música de acompañamiento: “Esa es una de nuestras fortalezas”. Maujo es miembro de diferentes cofradías asturianas y de otros puntos de España –como Ferrol o Madrid–; Riestra pertenece a la agrupación musical San Salvador de Oviedo. Aunque los promotores se encuentran familiarizados con las hermandades, los futuros integrantes son de múltiples orígenes y condición. “Tenemos cerca de 140 solicitudes. Muchísima gente del barrio y algunas personas que se animaron conforme fueron conociendo la finalidad de nuestra agrupación”, explica Maujo.

La primera salida oficial de la hermandad tuvo lugar en el vía crucis del 11 de marzo en Teatinos, pero la idea lleva fraguándose a fuego lento desde antes de la pandemia. “El covid nos pilló de por medio pero hemos estado muy vivos en la parroquia”, asegura Riestra. Consideraron que Nuestra Señora de Covadonga era el lugar idóneo por tres motivos: la gran afluencia de fieles, “que jamás dejan un banco vacío”; la relevancia que cobran los más pequeños en ese espacio y el dinamismo de su párroco, José Ramón Castañón, más conocido como “Pochi”, que es el actual director espiritual de la cofradía. El cura bendijo la propuesta desde el primer momento y con su ayuda la hermandad se ha abierto un hueco entre los fieles.

La buena acogida creen que se debe a la intención de hacer comunidad alrededor del Resucitado. “Para nosotros, la Semana Santa debe ser todo el año. No solo se limita a la cuaresma. Hay muchas maneras de promover la evangelización y sacar la fe a la calle”, defienden. Por eso, quieren realizar diferentes acciones sociales y actividades. Y el visto bueno de Teatinos se hizo evidente durante esa primera procesión con el Cristo de la JMJ: “Los nevios estaban a flor de piel, pero resultó un éxito”.

Al ritmo de los acordes de San Salvador y con la ayuda de la Hermandad de Estudiantes de Oviedo hicieron de la noche algo “apoteósico”, según describen. “Muchos negocios apagaron la luz y cerraron las persianas a nuestro paso como señal de respeto”, rememoran. Y Riestra añade: “Tengo en mente la imagen de una mujer que lloraba con el cirio al escuchar la saeta”. Aseguran que el recibimiento también ha sido grato entre el resto de cofradías y han sido invitados a eventos como la presentación de la túnica del Jesús Nazareno: “Hay un buen vínculo entre cofrades”.

Después de este pistoletazo de salida todo han sido proyectos. La siguiente actividad tuvo que ver con la participación en los 50 años de la parroquia. Al culminar la homilía se formó un pasacalles hasta la parroquia del HUCA, donde amenizaron la jornada a enfermos y familiares. Compone precisamente esa capilla una de las reivindicaciones principales de los hermanos de Teatinos. Denuncian que es un bien declarado patrimonio que no se está utilizando y debería servir al culto de la Iglesia católica. “Nuestra Señora de Covadonga se originó en esa capilla, no podemos darle la espalda a la historia y a la tradición”, coinciden los cabecillas de la hermandad. Además distintos colectivos del barrio han mostrado su acuerdo con está posición, ya que para ellos el citado templo alberga infinidad de recuerdos: sus bodas, los bautizos de sus hijos, comuniones, celebraciones... No solo por Teatinos, recalcan, también para que se abra el culto a los ingresados en el centro hospitalario y sus allegados. “Queremos que quien lo desee pueda rezar a la imagen del Resucitado”, sentencia Riestra.