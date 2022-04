Un buen puñado de cascos de bomberos en el centro de la plaza de al Ayuntamiento de Oviedo cumplían ayer por la mañana dos objetivos. Rendir homenaje a Eloy Palacio, el bombero que falleció justo hace seis años en el incendio del número 58 de la calle Uría, y como acto reivindicativo, para exigir más medios, más recursos para el cuerpo de Bomberos de la ciudad. Una petición que viene de atrás. “Las administraciones no nos hacen caso, tenemos que exigir que para prestar nuestro servicio contemos con una plantilla suficiente en número y en medios. Y ahora no tenemos ninguna de las dos cosas, no tenemos personal suficiente para responder con garantías a los siniestros que se produzcan”, señala Juan Carlos Fernández Granda, uno de los portavoces del colectivo.

En la reivindicativa concentración participaron bomberos de Galicia, Cantabria o Valladolid. Al problema le pone cifras Fernández Granda. “En la escala operativa no llegamos ni a sesenta, cuando la escala operativa dice que deberíamos ser unos 80. Si a eso sumamos que la media de la plantilla supera los 50 años todo eso da que tenemos el servicio totalmente desmantelado”, agrega. El representante de la sección de UGT del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo, Emilio José Martínez, en una línea muy similar, aseguró que existe un “declive absoluto” en Oviedo por esa falta de medios, y que “se está jugando con la seguridad”. Y agrega: “Cada año, las inversiones van mermando, este tenemos asignado un presupuesto de 60.000 euros y ya tenemos que comprar tres equipos que cuestan 21.000. No da”. El abogado que representa al colectivo, Javier Calzadilla, explicó que el 28 de abril habrá un juicio ante la reclamación que se ha presentado contra la decisión del Ayuntamiento de obligar a los bomberos a atender las llamadas de teléfono que llegan a centralita. Consideran que esa circunstancia deteriora aún más el servicio. “Llevamos bastante tiempo, desde septiembre, esperando a que salga la lista de admitidos en la oposición, pero nada”, agrega Martínez. Calzadilla agregó que, en Oviedo, Gijón y también en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias se han interpuesto recursos para que se dediquen a inversión las cantidades que llegan a las administraciones procedente de la patronal de aseguradoras de España, Unespa. El importe es de 2,5 millones para el Principado y unos dos millones para cada uno de los ayuntamientos de Gijón y Oviedo. Están muy lejos de esa cifra.