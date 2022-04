Dolor, llanto y rabia en el desgarrador entierro de Erika: “Un ángel se va al cielo”

Eran las tres de la tarde y en la capilla de las Hermanas de María Inmaculada un joven de la comunidad religiosa en la que, un domingo al mes, Erika Yunga Alvarado solía participar, todo sonrisa y con una cesta con caramelos entre las manos, se dirigió a los presentes: Anunció que los padres de la pequeña asesinada el martes iban a llegar al templo y pidió respeto para su dolor. Tres horas más tarde, en el cementerio del Salvador la familia y los amigos enterraban el cuerpo de la joven, lanzaban al aire un puñado de globos rosas y su madre, Alba, apenas podía decir: “Vuela, mi amor”.

Así, en medio de un profundo dolor, con una comunidad desgarrada por dentro, con el corazón sangrando, como ilustró el Arzobispo Sanz Montes, que presidió el oficio fúnebre, Oviedo despidió ayer, ahogada en un llanto inconsolable, a la pequeña Erika, la de la sonrisa que todo lo iluminaba, como describió su tío antes de finalizar el funeral.

La familia de Erika –René , Alba y sus hermanos Randy y John– habían ocupado los primeros bancos de la capilla una hora antes del comienzo del funeral. Las hermanas de María Inmaculada, tan unidas a ellos, iban preparándo el templo. Los miembros de la comunidad religiosa, jóvenes del grupo en el que los Yunga también participan habitualmente, también iban colocando sus guitarras y fundiéndose en un abrazo con ellos.

En el centro del templo, presidiendo el pasillo, Erika recibió los últimos abrazos de los suyos –“papá te quiere tanto”– antes de que los operarios de la funeraria cerraran el féretro blanco y colocaran una foto y una pequeña imagen traida de casa, una piedad, encima de la caja. A esa virgen sosteniendo a Cristo se referiría luego Chema Hevia, para evocar la imagen de “piedad” del policía que bajó el cuerpo de Erika en brazos del rellano donde murió a la ambulancia. El hombre en cuyos brazos murió la joven. El capellán de la comunidad religiosa de María Inmaculada concelebró el funeral junto al Arzobispo, a José Ramón Garcés, párroco de La Corte, a Benjamín Morán, colaborador de la parroquia de San Melchor de Quirós, y a Manuel Alonso, párroco de El Berrón y secretario de Montes.

El templo se fue llenando poco a poco de allegados a de la familia, compatriotas de la comunidad ecuatoriana, y de amigos de Erika, compañeros en la Ería o del centro social de María Inmaculada. También llegó el Alcalde, Alfredo Canteli, acompañado por sus concejales. Abrazó al padre de Erika, le transmitió su consuelo y René Yunga, tan destrozado como su mujer, apenas podía decir que no había derecho, que su vida había sido criar a sus hijos, expresar la rabia y la impotencia.

El Arzobispo, Sanz Montes, lo dijo luego en la homilía, que no hay palabras posibles de consuelo, que solo queda acompañar en el dolor. “No es la cuestión”, contó desde el púlpito, “de cómo ha sucedido esto, porque no se puede explicar, no nos consuela en absoluto que haya sido un loco, un demente, un depravado, un delincuente. No nos consuela. Aunque caiga sobre él toda la justicia que deseamos en un Estado de Derecho, no nos consuela. Porque lo que únicamente nos consolaría sería poder seguir abrazando a esta pequeña y escuchar de sus labios palabras que tienen vida, y ver crecer junto a ella una vida todavía apenas comenzada. Solo eso nos consolaría. Y aún así los cristianos, tragándonos las lágrimas, que con la fe también tenemos llanto, solamente acertamos a abrazarnos en silencio y a musitar con brevedad ‘te acompaño en el sentimiento’”.

La ceremonia se había iniciado con unas palabras del canónigo Hevia en las que invitó a la hermana Alicia, madrina de Erika, a encender un cirio. Las lecturas (el libro de la Sabiduría, el Salmo 22 cantado por el grupo que acompaña a la comunidad religiosa, carta de San Pablo a los Romanos) dieron paso al Arzobispo. Sanz Montes reconoció que en circunstancias como la de esta semana “se acallan las palabras de otras cuestiones que a diario, si no fuera por un momento como este, seguirían vociferando”.

El entierro en El Salvador: una rama de olivo, otra de laurel y globos al cielo

Después, con un término que se repetiría más veces para referirse a la pequeña Erika, el Arzobispo habló de “un ángel que se va a la cielo”, y comparó el caso con otro muy conocido, el de la santa italiana María Goretti. “Yo recordaba esta tarde”, explicó, “a otro ángel que la Iglesia ha canonizado, que fue también, así, asesinada, María Goretti, una jovencita italiana, y fue canonizada por la Iglesia para decir, ante la impunidad de las leyes humanas, que hay una palabra final que se reserva Dios, diciendo, al hacer santa a la niña, que no todo está perdido, que hay eternidad”

“No habéis perdido a esta hija y a esta hermana”, siguió luego dirigiéndose a la familia. “No ha sido frustrante el fruto de vuestro amor que os dio a esta pequeña. No es maldito el recuerdo que hacéis de vuestra hermana, de vuestra compañera de clase. La última palabra tiene apellido de vida eterna. Y es la que Dios nos recuerda en esta tarde como humilde consolación”.

La ceremonia siguió, acompañada de sollozos ahogados, de lamentos susurrados, con la mirada rota de todos los presentes. Y en la despedida Chema Hevia volvió a explicar la alegría que rodeaba a Erika y un tío suyo insistió en esa mirada que todo lo iluminaba y predicó también que había que leer las señales para volver a meter a Dios en nuestras vidas y que ayer su sobrina estaría “de fiesta en el cielo, en una party muy gande, con los ángeles”.

En silencio, sólo roto por un grito pidiendo “¡Justicia para Erika!”, y con el mismo respeto que se había pedido al inicio de la ceremonia para la familia, todos los congregados fueron abandonando el templo y formando un pasillo de honor para la salida del féretro y la familia. En el exterior aguardaba una multitud. Los alumnos, los amigos, los compañeros de trabajo de los padres, los del grupo que todos los días juegan al voley en el Purificación Tomás, las hermanas de María Inmacualada. René Yunga se asomó a la puerta del templo y acertó a dar las gracias y proclamar unas palabras de perdón: “A esa persona no le tengo odio”. También pidió que las cámaras no grabaran y la nube de periodistas se retiró.

Los abrazos y los llantos se multiplicaban, en medio de un clima de silencio roto, solo interrumpido, a lo lejos, por el sonido de los ensayos de algún alumno del Conservatorio. La comitiva empezó a dirigirse hacia la salida, pasando por delante del cementerio de peregrinos, del Museo Arqueológico... Un hombre demacrado que aguardaba a las puertas de la Cocina Económica empezó a aplaudir y el resto de los presentes le acompañó.

Se multiplicaron los aplausos y de nuevo un gritó volvió repetir, por dos veces, ese “¡Justicia para Erika!” mientras el coche fúnebre con el pequeño féretro blanco se perdía calle abajo.

En el cementerio de El Salvador, media hora más tarde, Chema Hevia ofició el responso y volvió a dirigirse al grupo de familiares y amigos reunidos en torno al sepulcro. Llevó una rama de olivo y otra de laurel que depositó en cada uno de los brazos de la cruz de la tumba. La de olivo, por ser símbolo de la paz, que le llevó a recordar las zonas de trinchera que dejó la guerra en Oviedo y que hoy coincidiría por las calles que Erika recorría en su día a día para ir de casa al instituto y de regreso. La de laurel, por ser referente del Domingo de Ramos, símbolo de la victoria después del Viernes de Dolores, mañana, y resumen, a su vez, de la circunstancia desgarradora y la fe de los creyentes en el final gozoso de la resurrección y la vida.

Los globos que habían llevado las amigas se fueron elevando hacia el cielo. Primero uno, solitario. Luego dos. Al final, todos, pintando de puntos rosas el horizonte, con la sierra del Aramo al fondo. “Vuela, mi amor”, le susurró su madre. Y así, en medio de un doloroso silencio, Erika Yunga Alvarado, ovetense de 14 años, hija de René y Alba, hermana de Randy y John, descansó en la tierra de El Salvador a las seis de la tarde.