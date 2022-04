Hablan otras víctimas del detenido por el asesinato de Erika Yunga: “En Oviedo sabíamos que era peligroso, le denunciamos y nada”

“Era del Este, de unos 30 años, de ojos azules, delgado, calvo y te increpaba”. Esa es la descripción de un acosador que muchas chicas de Oviedo habían compartido en los últimos años, al menos desde 2019, después de ser asaltadas por la calle en múltiples ocasiones y que ayer, con horror, vieron coincidir con la del hombre detenido por asesinar a la joven Erika Yunga en el número 69 de la calle Vázquez de Mella. La noticia de que Igor Postolache, de origen moldavo, de 31 años, tenía antecedentes y había sido detenido en otras ocasiones es lo que hizo reaccionar a una de sus víctimas anteriores. Al denunciarlo públicamente ayer por la mañana, otras de las jóvenes que habían sufrido sus agresiones se sumaron a contarlo. “Sabíamos que era peligroso”, denuncian. Consta una denuncia, detención por parte de la Guardia Civil y juicio con multa de 240 euros por unos hechos sucedidos en Trubia en 2019. Salió absuelto de otra agresión en 2019 por haber sido solo un delito leve de acoso verbal y fue detenido en otra ocasión más por la Guardia Civil, según desveló el periódico El Mundo.

Antes y después, hubo multitud de casos en los que sus víctimas no llegaron a denunciar, siempre sorprendidas por la calle, con alguna invitación fuera de lugar, algún comentario obsceno, ante el que ellas se escapaban. Las denuncias, protestan, no prosperaban o ellas mismas acababan renunciando a presentarlas al ver cómo, en otros casos, las agresiones verbales se quedaban en nada.

Una de las que sí llegó a sentarlo en los tribunales había sufrido un ataque en plena calle Uría, el 30 de agosto de 2019.

“Denuncié a este hombre en 2019 por acorralarme e intentar ponerme una bolsa en la cabeza”, contaba ayer. “Salió absuelto del juicio porque ‘al no lograr ponerte la bolsa, sólo se le acusa de acoso verbal y es un delito leve’”, explicaba ayer. “Cada pocos meses, desde entonces”, sigue, “leo por redes a chicas que se lo cruzaban y a las que acosaba o acorralaba. Nos avisábamos unas a otras porque teníamos miedo, porque sabíamos que era peligroso. Porque la justicia no actuaba. No lo entiendo. Avisamos muchas veces, muchas personas diferentes. ‘Delito leve’, ‘delito leve’, ‘delito leve’. No entiendo de leyes ni de derecho, pero creo que algo falla si tenemos que esperar a que nos maten para tomarse en serio nuestros gritos de socorro. Qué impotencia. Lo siento mucho Erika. Desde aquí te lloro y abrazo a todos aquellos que te conocen y te querrán siempre Lo siento mucho”.

En una publicación en sus redes sociales, cuando sufrió aquel ataque, esta mujer había escrito: “Hace cuarenta minutos iba por Uría y un chaval intentó arrinconarme y ponerme una bolsa en la cabeza. El peligro no es nuestra ropa, la hora a la que vuelvas a casa, ni tampoco ir por zonas poco transitadas. El peligro es que se creen con derecho a hacerte lo que quieran”.

N. G., de 25 años, fue otra de las víctimas de Igor P.. La primera vez fue en 2019, explica. “Eran las siete de la tarde y yo estaba hablando por teléfono con mi madre donde el tonel de Gascona. Entonces se me acercó, yo no le di bola, y empezó a decirme que qué guapa era y que si iba a tomar algo con él. Como no me dejaba en paz, me fui”. En ese momento, no le dio mayor importancia que la de “un pesado” con el que se había encontrado. Pero poco después, subiendo por la calle Fray Ceferino a las siete de la mañana se lo volvió a encontrar, vino hacia ella y ella se escapó. En ese momento conoció el caso de la chica que había denunciado, empezó a comentarlo con otras amigas y descubrió que muchas de ellas habían sufrido episodios similares, cuenta.

N. G. todavía sufrió otro caso más de acoso. Fue en octubre de 2021, iba por la calle del Águila y aquel hombre volvió a cruzársele, de nuevo diciéndole que si se iba con él. “Le dejé pasar y me junté a unos matrimonios y él desapareció”. También el año pasado lo vio en la Ruta de los vinos. “Esta vez iba con mi perro, un pastor alemán, y no se acercó”.

Los otros casos que cuenta N. G. son parecidos. Amigas a las que Igor P. habría molestado en paradas de bus, cerca de sus facultades, siempre con frases groseras o de contenido sexual.

Mientras fuentes policiales no han ofrecido más detalles que el de una detención en 2021, Nuria Varela, directora general de Igualdad del Principado, reflexionaba ayer: “Muchos son asesinatos anunciados. Porque los agresores sexuales nunca agreden solo una vez. Hay que acabar con la impunidad”. Varela considera que los casos previos que se están conociendo ahora vienen a ratificar la importancia del Centro de Crisis para víctimas de agresión abierto hace dos años en Oviedo. Ese, dice, es el mejor recurso donde las mujeres pueden ir a asesorarse. “Mi recomendación a cualquier mujer que sufre un abuso o agresión es que antes de ir a comisaría vaya al Centro de Crisis”. El teléfono del centro es 677 985 985. Para la directora de Igualdad “la diferencia entre una buena denuncia, articulada por abogadas especializadas en el tema, o una mala denuncia, es determinante en el proceso que se quiera seguir contra un agresor. Y solo poniendo una base buena se va a acabar con la impunidad de muchos agresores sexuales”, afirma.