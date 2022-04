Oviedo clama contra la decisión del Rector: “Minas es parte de nuestra historia”

Canteli afeó que se pretenda “disminuir la importancia universitaria de nuestra ciudad con el traslado al Campus de Mieres de la Escuela de Minas”, y mostró además su malestar ante la posibilidad de perder esos estudios “solo con el argumento de llenar un campus en el que se invirtieron 130 millones de euros, con unas instalaciones previstas para 6.000 alumnos y en el que hoy solo hay 500 estudiantes”, algo que para él “no es ni explicable, ni entendible” y que responde a “un plan elaborado con nocturnidad y alevosía”.

“El campus de Mieres fue un error político en los años dorados de los fondos mineros y, además, un nuevo mordisco a la dimensión de la Universidad en la ciudad donde se creó, y donde prosperó, desde el año 1608”, aseguró Canteli, que precisó que no persigue “generar una guerra localista”, señalando además que les guarda “un profundo respeto a Mieres y a su alcalde”.

El portavoz de Ciudadanos y primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, cerró filas con el regidor y señaló que “desde el Ayuntamiento seguimos sosteniendo que sustraer la Escuela de Minas de Oviedo y llevársela a Mieres significará, simple y llanamente, su desaparición”. Por ello, reitera su “profundo rechazo al traslado de una institución con más de sesenta años de historia que es seña de identidad de nuestra ciudad y que se ha ganado un prestigio internacional”, y afeó al equipo rectoral que no tratase de llegar “a consensos con las instituciones implicadas” optando por “aprobar de manera unilateral y sin diálogo alguno un plan de semejante entidad”.

Desde la oposición, el respaldo a la continuidad de la Escuela de Minas en Oviedo se fusiona con cierto reproche a la actuación del Gobierno local. El Grupo Municipal Socialista, que encabeza el exalcalde Wenceslao López, emitió un comunicado en el que, tras dejar claro que “no comparte el traslado de los estudios de la Escuela Superior de Minas de Oviedo a Mieres”, por entender que se deben mantener todas las titulaciones universitarias que se imparten en la ciudad, consideran que “la actitud del alcalde al presentar en solitario unas pretendidas alegaciones al plan estratégico de la Universidad fue un error” y que deberían haberse registrado desde el Pleno.

Ana Taboada, portavoz de Somos, señaló que en su grupo creen que es “importante” que “todos los estudios universitarios permanezcan en Oviedo y no se muevan, porque es la manera de consolidar la ciudad universitaria”. Por esto mismo, Somos lamenta la decisión del Equipo rectoral, pero matiza que no dispone de toda la información precisa para analizar en profundidad el desarrollo del proceso. “Nos gustaría saber, de manera fehaciente, los argumentos que dio Canteli a la Universidad, para ponderar si fueron suficientes, y también qué valoraciones se hicieron por parte de la Escuela de Minas y del propio Equipo rectoral”, explicó Taboada.

La portavoz de Vox, Cristina Coto, señala que desde su partido “no esperábamos otra cosa ya que es una decisión puramente política contra la capitalidad de Oviedo. Esperamos que el alcalde se valga de todas las vías legales y pertinentes para que la Escuela siga en Oviedo, tal y como prometió”.

Entre los colectivos de comerciantes y hosteleros, que días atrás escenificaron su apoyo al Alcalde, el rechazo al traslado de la Escuela se mantiene firme. “Minas no deja de ser algo histórico, algo con mucho arraigo dentro de la ciudad, y sería una terrible pérdida”, señaló Sandra Sutil, presidenta de la Asociación de Comercio del Oviedo Antiguo.

Por su parte, David González Codón, presidente de la junta local de Otea en Oviedo, aseguró que los miembros del colectivo “apoyamos al ayuntamiento de Oviedo en la defensa de que la escuela de minas se quede en Oviedo”.

Francisco Javier Iglesias: "La solución es compartir espacios, no llevar Minas a Mieres"





La afirmación del Rector en el consejo extraordinario era esperada en el seno de la Escuela de Minas, donde no arrojan la toalla pese a reconocer que Ignacio Villaverde tiene todas las bazas de la partida. “El apoyo por parte del claustro lo entiendo más o menos, porque la elección del Rector es bastante reciente y tiene a mucha gente de su parte, y también porque cada uno está pensando en como afectan los planes estratégicos a su centro, creyendo que es su salvación, sin pensar en cómo le afectan a los demás”, reflexionaba ayer Francisco Javier Iglesias, director de la Escuela de Minas. A su juicio, los movimientos que plantea el Rector no traerán los esperados beneficios a la Universidad: “El dinero que hay que poner en juego para hacer eso, mejor lo dedicábamos a la investigación”. Iglesias, además, señala que la gestión de espacios debería ser distinta: “Hay titulaciones que unas veces están de moda y otras no, como nos pasa ahora a todas las ingenierías en toda España. Nosotros estamos de acuerdo en compartir los espacios con otras titulaciones, como puede ser Matemáticas, y en ocupar las clases más pequeñas. Así no habría que mover espacios y laboratorios”. Iglesias es consciente de que el escenario que le queda a Minas por delante es complicado: “Lo siguiente es el Consejo de Gobierno, seguramente a finales de mes, donde el Rector tiene las cosas muy atadas y es muy difícil que se lo echen para atrás, y luego el Consejo Social, participado en parte por el Principado, que ya se ha posicionado apoyando al Rector. Lo que nos queda es luchar y hacer ver a la gente de que es un despropósito y de que el dinero para mover estos edificios saldrá del bolsillo de todos los asturianos”.