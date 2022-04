Un grupo de compañeros de Erika Yunga –la niña brutalmente asesinada el martes en Vallobín por un vecino cuando volvía del instituto– sostiene un enorme cartel pegado a la valla del Instituto de Educación Secundaria (IES) de La Ería. Habla uno de ellos, que viste un chándal del Real Oviedo: “Todos los compañeros querríamos tener a alguien como ella en clase, siempre nos ayudaba cuando teníamos dificultades”. Los estudiantes, cogidos de la mano, rodean con sus brazos el enorme perímetro de la manzana del instituto y del colegio que comparten espacio físico en el barrio ovetense del mismo nombre. Son cerca de dos mil personas entre alumnos, profesores y algún padre que quisieron dar el último abrazo a Erika.

Era, además, el segundo día de duelo en el centro académico. El primer día –el miércoles– fue el de la negación, el del “shock” de una comunidad académica golpeada por la tragedia. Superada esa fase, llegaba el de la rabia, la reivindicación. “Pedimos estar todos a una en esa educación que nos corresponde a todos, estamos educando, estamos transmitiendo valores, tenemos proyectos para la igualdad, para la no violencia y, sin embargo, estas cosas siguen pasando y tenemos que seguir, pero todos a una”, señaló la directora del instituto, Emma Álvarez.

La rabia y las ganas de revancha no escondían las lágrimas. Las más íntimas amigas de Erika preparaban un gran cartel negro justo a las puertas del centro educativo. En la enorme cartulina se lee el siguiente mensaje: “Nunca vas a desaparecer porque nunca te vamos a olvidar”. Alguien se acerca tímidamente a ellas y les pregunta. “¿Queréis decir algunas palabras en honor a Erika?”. No hay respuesta, solo hay lágrimas. Y rabia contenida. “El psicólogo del centro y los profesores estamos tratando de que exterioricen sus sentimientos, intentando que vuelvan a la normalidad”, explica una profesora. Para algunos el golpe ha sido durísimo.

“Las amigas más íntimas de Erika están destrozadas”, señala Emma Álvarez, la directora del IES. “Ellas tienen que superar un duelo aún mayor, y un miedo superior. Es un trabajo poco a poco. Están con diferentes actividades, contando las anécdotas vividas con ella, el último momento en que la vieron. Intentando que echen fuera sus sentimientos y que lo expresen, el duelo lo tienen que superar”, dice.

Otra estudiante apoyada sobre la valla del instituto asegura: “La despedí ahí en la esquina de la calle” –señala a la zona en cuestión–. “Y luego ya me enteré de todo por un grupo de Whatsapp que tenemos en clase”, agrega. A su lado, otra compañera de Erika añade: “Yo he estado alguna vez en su casa, le dije ese día a mi padre: espero que no sea ella, y cuando me enteré me quedé fatal”.

¿Qué le gustaba? “Le gustaban los animales, los periquitos, las series y la natación, solía ir a las piscinas del Parque del Oeste”, responde un compañero de clase.

No hubo ningún indicio de que Erika tuviera problemas o hubiera sufrido acoso. Ni por parte de sus compañeros ni de sus profesores. “Si nos hubiera llegado algo así, habríamos activado inmediatamente el protocolo”, apunta Emma Álvarez.

Lo que empezaba a calar entre sus compañeros era el ánimo de reivindicación. “Estamos contigo, rezamos por ti, él impune quedará, el karma actuará, que tu alma descanse en paz”, decía uno de los carteles más duros. Aún quedan etapas del duelo por superar.