Los otros dos ataques del agresor

Hasta la fecha se tiene constancia de que Igor Postolache, el asesino de Erika Yunga, acosó al menos a seis chicas, varias de ellas menores de edad, antes de asesinar a su vecina de 14 años el pasado martes. Cuatro de las víctimas denunciaron los hechos, como publicó días atrás LA NUEVA ESPAÑA, y aparecen en las tres sentencias judiciales de los dos procedimientos abiertos antes de esta semana al agresor. Pero en los archivos policiales constan otros dos episodios en los que un policía de paisano y una madre evitaron que los incidentes fueran a mayores, según ha sabido CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico.

“Pegado” a una chica.

El primer incidente que no llegó a juicio, tuvo lugar el 7 de diciembre de 2018, cuando un policía fuera de servicio iba en su coche por la avenida de Galicia, en Oviedo. El agente observó a un hombre que caminaba y “se dirige a una chica, posiblemente menor de edad”. El policía, que iba de paisano, advirtió entonces, según los informes, cómo el hombre se “pega” cada vez más a la joven y piensa que ella puede “sentirse acosada”. Decide entonces aparcar el coche y frenar al hombre. Lo hace y, a la altura de la calle Cervantes, le pide que se identifique. El acosador es Igor Postolache, que le da sus datos y sigue su camino.

Una niña sola.

El otro episodio que consta en los archivos contra Postolache pero no llegó a juicio ocurrió el 5 de agosto de 2019, también en Oviedo. Una niña estaba esperando a las puertas de la Óptica Navarro, en la calle Uría, cuando Igor comenzó a hablarle, molestarla y acosarla.

La madre de la menor, que se encontraba dentro del establecimiento, salió y se puso a increpar al hombre. Alguien llamó a la policía. Cuando llegó un coche patrulla, los agentes pidieron la identificación al hombre, Igor Postolache y tuvieron que dejarle ir. “Entonces era un baboso, un asqueroso, pero no tocaba a las niñas ni las agredía, con la ley en la mano no se podía hacer más que identificarlo”, explican fuentes policiales.

Los investigadores no han encontrado pistas tampoco en sus redes sociales: tenía un viejo perfil abierto en facebook, sin actividad desde el año 2012, sin amigos, sin fotos y con una frase favorita: “Nadie es perfecto”.

“Era frío, vestía de forma neutra y se quejaba de acoso policial”, señala uno de sus abogados

Uno de los abogados que asistió a Igor Postolache en uno de los dos casos que llegaron a los juzgados reconoció al momento el perfil de su cliente cuando oyó que el presunto asesino del número 69 de Vázquez de Mella era moldavo, de 32 años, y con antecedentes por acosar a jóvenes. “Me acuerdo perfectamente, era un poco incómodo hablar con él porque era un poco frío”. Postolache acudía a la consulta del abogado vestido de forma “muy neutra”, hablaba perfectamente español y nada llamaba la atención en él aparte de su frialdad. En ese momento, a finales de 2019, estaba haciendo prácticas en un centro de empresas y tenía cierta prisa. “Él reconocía que le gustaba interactuar con las chicas, pero insistía mucho en que sufría acoso por parte de la policía y que no sabía por qué, que le habían parado alguna vez y le habían metido dentro de un portal para registrarle y pedirle la documentación”, rememora su abogado. Prueba de su frialdad es que el día del juicio se solicitó un biombo para que las denunciantes y el acusado no se tuvieran que ver las caras, pero como el biombo estaba ocupado en ese momento tuvieron que esperar a que se celebrara la vista. “Tuvimos que esperar dos horas, y durante esas dos horas no me dirigió ninguna palabra, estuvo leyendo”.