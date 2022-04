La herida de la muerte de Erika no cicatriza en Vallobín

Vallobín continúa haciendo la dura digestión de la brutal muerte de Erika Yunga a manos de su vecino, Igor Postolache. “Estoy todavía digiriéndolo”, asegura una vecina en la terraza de un bar, a solo unos metros de donde tuvo lugar el trágico suceso. No hay otro tema de conversación en los supermercados, las tiendas o las cafeterías de Vallobín más que la muerte de su joven vecina, para la que no se guardan las alabanzas. Ha dejado tocado el corazón del barrio. “La gente está mal, abatida”, apunta la misma vecina.

Muchos de los habitantes del barrio ovetense, de hecho, han participado estos días en los actos homenajes organizados a unos cuantos metros de distancia, el Instituto de la Ería a donde iba a clase Erika Yunga. “En general la gente está preocupada, ahora hay muchos que van a buscar a sus hijos al colegio, porque no se fían”, añade, “la gente está intentando asumir todavía el golpe”. Ha crecido también la inseguridad. “Yo tengo más miedo ahora que cuando tenía veinte años”, resalta otra de las vecinas. “Estamos consternados y con dolor, pero esto mismo pasa por el Oviedo antiguo o por otros barrios, porque los que cometen delitos pasan poco en la cárcel”, añade. A su lado, Pablo Martínez apura una cerveza. El día de la trágica muerte de Erika, le dejó una gorra y un ramo de flores en el portal como homenaje. “Ella, según me había dicho mi madre que alguna vez coincidió con ella, era una niña muy normal, muy buena chica”, destaca. “Conozco a la familia solo de encontrármelos en el supermercado, la gente aquí está tocada porque son muy queridos en el barrio”, asegura Iván Valín, otro vecino. “Ahora se va con algo más de inseguridad, yo tengo dos hijos pequeños y.… a los que somos padres que ande gente así por ahí nos tiene preocupados, evidentemente. Estamos tocados, no hay derecho”. En otro de los bares, más próximo aún a la vivienda de la familia Yunga, no son tan dicharacheros. Reina el silencio. “Prefiero no hablar”, dice uno de los clientes.

A unos metros de distancia, en las Religiosas de María Inmaculada, la hermana Alicia Fernández, madrina de Erika, reconocía que “estamos intentando seguir con la vida normal, pero bajo la presión y la pena. Intentamos ayudarnos unos a otros, a la familia y entre las hermanas. La familia estuvo aquí estos días, les dejamos una habitación, pero no se movieron de donde estaba el cuerpo de su hija. La estuvieron velando todo el tiempo. Esta noche ya han dormido en su casa, han estado en familia. Es mucha valentía, no solo entrar a la casa, sino a ese domicilio después del trágico desenlace”. Sobre las palabras del padre de Erika, que reconoció no desearle ningún mal al asesino de su hija, la hermana Alicia explicó que “son personas creyentes, la fe les hace considerar que el mal no tiene la última palabra”.