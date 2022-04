Los ovetenses esperan el Domingo de Ramos con el mismo júbilo con la que acogieron los hebreos a Jesús en Jerusalén. Después de dos años de parón debido al covid, la venta de palmas vuelve a en el Fontán. María Jesús Menéndez es la única vendedora de la zona que aún mantiene los dedos activos para entrelazar estos ramos con la tradición: "Nada más que pasa la noche de Reyes comienzo a trenzar. Este año he hecho 3.200 y se están vendiendo muy bien".

La florista lleva más de tres décadas confeccionando hasta 60 modelos diferentes, algunos en cuestión de minutos; los más elaborados ocupan hasta una hora. La historia comenzó por curiosidad, Menéndez veía en el mercado a una mujer que vendía revistas y daba forma a las palmas: "Le pregunté si podría enseñarme y me dijo que no. Compre varias llegué a mi casa y me puse a ello". A base de hacer y deshacer aprendió el oficio, una labor que le llevó a producir hasta 10.000 ejemplares para la venta al por mayor. Ahora vende para sus clientes habituales, que conocen su modo de trabajo y nunca fallan.

“Aunque el producto viene caro ha subido, al 30%, la clientela es fiel y la bendición de Ramos mantiene su fuerza”, asegura Menéndez, sobre una dedicación que ya ha inculcado a sus descendientes. Sus dos hijos y tres nietos son partícipes en este arte, que parece llevarse la palma de generación en generación.