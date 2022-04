El sanador de los estudiantes de La Ería: “Costó que expresaran sus emociones”

Lo más importante era pasar el bien el duelo. Asimilarlo. Así que lo primero que hizo José Manuel García Argüello, orientador del Instituto de Educación Secundaria (IES) de la Ería, el día después del brutal crimen que acabó con la vida de Erika Yunga –alumna de 2º de la ESO– fue reunir a la clase para, primero, “darles la noticia”. A esas horas ya la sabían todos, el suceso había corrido por los grupos de wasap de los estudiantes como un galgo. “Nos centramos sobre todo en atender a los de su grupo, a los de su clase, y para entonces solo había una estudiante que no se había enterado”, señala García. Lo segundo fue ponerse en faena, a trabajar las emociones.

No fue un trabajo fácil. “Costó un poco”, asegura García. La tutora de la clase, el propio José Manuel García y otra docente, María José Álvarez Villanueva fueron, poco a poco, desatascando el tapón emocional del grupo. “Les dijimos que iba a haber un acto de recuerdo a su compañera en el recreo, pero seguía siendo muy difícil”, agrega, “entonces fue cuando propusimos hacer unas pancartas para que, de manera escrita, pudieran explicar lo que sentían en aquel momento”. Tampoco funcionó. Ninguno de los estudiantes se animó. Estaban todos bastante tocados. “Todavía tuvimos que darles un tiempo. Nos salimos de clase, les dejemos que hablaran entre ellos, que lloraran, que se abrazaran... para que reaccionaran”, explica.

“A mí me costó aguantar las lágrimas”, agrega, “en estas situaciones hay como altibajos, unas veces los estudiantes están muy bien, pero al poco agachaban la cabeza y se ponen a llorar”. Con sus amigas más íntimas fue con las que hubo que hacer un trabajo mayor. Además, la que la acompañó hasta el portal aquel fatídico día no iba a su misma clase, por lo que el instituto decidió integrarla en el grupo de apoyo. Pasaron por las fases del duelo bastante rápido. “Llegaron a la negociación (la tercera de las fases tras la negación y la ira)”, apunta el orientador, “una de ellas me decía que aquel día se habían retrasado, que habían estado en el parque y llegaron tarde a comer. Tenía un sentimiento de culpa”.

“Los dos primeros días han sido duros”, reconoce, “muchos no pararon de llorar”. El del recuerdo de los momentos buenos que los estudiantes pasaron con Erika también fue esencial para hacer de desatascador de las emociones. “Uno de los chicos, de forma espontánea, trajo un ramo de flores de su casa y se me ocurrió ponerlo sobre su pupitre”, resalta. Siguen ahí. Ahora metidas en un jarrón. “La idea ahora es volcar estos mensajes, esos recuerdos de los buenos momentos, en un libro para entregárselo a la familia”, asegura García Argüello.

No es la primera vez que el orientador del instituto pasa por un momento similar. Hace unos años, cuando estaba en un colegio de un pueblo de Almería, un alumno senegalés del centro fue asesinado. Tuvo que hacer un trabajo similar con los estudiantes. Aunque matiza que aquello “fue menos mediático”. En la Ería aún le queda, reconoce, para llegar a la siguiente fase, la depresión.