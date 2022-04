Ingresa en la cárcel de Asturias Igor Postolache, el asesino de la niña de 14 años en Oviedo

Igor Portolache, el moldavo de de 31 años que presuntamente asesinó a la menor Érika, de 14 años, en Oviedo, acaba de ingresar en la cárcel de Asturias, procedente del HUCA, donde ingresó en estado grave tras apuñalarse. El presunto asesino estará controlado para evitar nuevos episodios de suicidio en el interior de la cárcel. Portolache se negó a declarar ante la jueza del caso.

Este periódico ha conocido que el agresor atacó a la joven por la espalda y la primera puñalada la asestó en el cuello, lo que prácticamente impidió que la menor, que acababa de entrar en el portal del edificio en el que ambos vivían, pudiera defenderse.

El reguero de sangre revela que el presunto asesino condujo prácticamente a rastras a la niña y ya malherida hasta la vivienda que había alquilado, en la primera planta del edificio de la calle Vázquez de Mella en el que también vivían Erika y su familia, aunque tres pisos más arriba.

De hecho el acusado apenas habría tenido tiempo de agredir sexualmente a su víctima, puesto que no pasaron ni diez minutos desde que la niña llamó al timbre de su casa y su hermano bajó al portal a buscarla, a la vista de que tardaba. Fue entonces cuando el joven encontró restos de sangre por la escalera que conducían al piso que ocupaba el agresor y también una chaqueta de su hermana, motivo por el que dieron aviso inmediato a la policía.

La madre de Igor Postolache a la familia de Erika: "No he tenido valor para pediros perdón porque yo misma no me lo perdono"

a razón de no dirigirme hasta este momento a la familia de Erika es que, como madre, no he tenido valor, ni fuerzas, para pediros perdón porque yo misma no me lo perdono”. Así empieza la carta abierta con la que la madre de Igor Postolache, el moldavo de 32 años detenido como presunto autor del asesinato e intento de agresión sexual de Erika Yunga, trata de disculparse con los padres y hermanos de la niña de 14 años, fallecida tras resultar apuñalada en el rellano del primer piso del número 69 de la calle Vázquez de Mella, en Vallobín, el pasado martes.

La progenitora del varón, que permanece ingresado bajo vigilancia policial en el HUCA, muestra su deseo de reunirse con la familia de la que fuera alumna del IES La Ería para mostrarles directamente su disgusto por lo ocurrido. “Entendería que la familia de Erika no acepte este perdón, que pido expresamente. En un futuro, y si ellos me lo permiten, desearía poder pedir perdón personalmente a la familia de Erika, en la intimidad”, propone en un texto difundido a los medios a través del abogado ovetense Pedro Gutiérrez Gómez, quien, en principio descarta asumir la defensa del arrestado. “No soy penalista, aunque me consta que él todavía no tiene abogado”, indica el letrado.

La madre de Postolache, que se limita a firmar con el parentesco, sin desvelar su nombre, dice compartir su desolación con su otra hija, con la que convive desde que llegaron a Trubia hace ahora unos 15 años. “Tanto yo, como mi familia, lamentamos profundamente los hechos sucedidos, que nunca pudimos imaginar y que nos acompañarán el resto de nuestras vidas”, explica, además de mostrar su total confianza en que su hijo reciba el correspondiente castigo por parte de la Justicia. “Nuestra sociedad tiene procedimientos judiciales para castigar este terrible hecho y será la misma quien lo haga, siendo (yo) consciente de que nunca se podrá restituir el profundo daño causado a Erika y a su familia”, subraya.

La mujer asume el “dolor inimaginable” de la familia de la víctima, pues sostiene que su propia situación también está siendo difícil. “El dolor que yo tengo tampoco se puede medir”, relata con la esperanza de que, una vez pasado un tiempo, los padres de Erika accedan a recibirla y atiendan su petición de perdón.