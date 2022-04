La Hermandad de Jesús Cautivo retoma la procesión del Jueves Santo y el rito del indulto ante la Audiencia de Oviedo. Hasta ayer, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la junta directiva no tuvo la confirmación de que su solicitud había sido aprobada y de que el Ministerio de Justicia había perdonado su último año de condena a R.T.G., un ovetense de 37 años, casado y con dos hijos menores de edad, actualmente trabajando. Sobre el reo pesaba, además de una multa, una pena de cinco años y un día de prisión, que cumplía en Villabona, actualmente en régimen de tercer grado y con seguimiento telemático.

El hermano mayor de la Hermandad del Cautivo, Francisco Alperi, dio la noticia hoy al mediodía y transmitió el agradecimiento del recluso indultado, a quien se la había comunicado personalmente. "No se lo creía, estaba encantado, muy contento. Me dijo que hoy había sido el día que menos le había costado levantarse de la cama para ir a trabajar", contó Alperi. El presidiario, desde ayer libre y que hoy protagonizará el sobrecogedor rito del indulto en la plaza de Porlier, había peregrinado a Santiago de Compostela hace un mes y al pasar por la Catedral, cerrada, y ver cómo las puertas se abrían inesperadamente a su llegada lo interpretó como un presagio. Una semana antes de que la Hermandad del Cautivo lo seleccionase, junto a otros dos reos, para solicitar su indulto al Gobierno, R.T.G. había visitado el santuario de Covadonga. "Para nosotros no son coincidencias, son señales", comentó Alperi.

La procesión del Cautivo saldrá mañana a las 20.15 horas de la iglesia de San Juan El Real, en el centro de Oviedo.