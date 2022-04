Un restaurante y una comunidad entera, sin luz por un incendio

Decenas de vecinos y un negocio hostelero de la calle Carreño Miranda, en la zona de Valentín Masip, no saben qué será de sus vidas al tener que enfrentarse, posiblemente, a más de un mes sin suministro eléctrico a consecuencia de un inesperado incendio que a última hora de la mañana de ayer devoró su cuadro eléctrico. “Esperábamos dar 350 comidas este fin de semana, no salimos de una para meternos en otra”, se lamentaba Biaggio Carroccio, el dueño de un local cuyos diez empleados tratarán de reubicarse estos días en otros negocios del sector.

Fue poco antes de la una de la tarde cuando el restaurante y los vecinos se percataron de lo que estaba pasando. “Se fue la luz y después de unos minutos indagando nos dimos cuenta de que salía humo del portal de al lado”, indica el empresario, convencido de que la solución tardará en llegar. “No es tanta obra, pero con burocracia puede ser que tardemos más de un mes en volver a tener luz”, cuenta especialmente desanimado por el hecho de que el incidente se produjera a las puertas de un gran fin de semana de ventas.

El desaguisado no se tradujo en daños personales, si bien los bomberos tuvieron que emplearse a fondo durante horas para asegurarse de que las llamas no se extendían a otras dependencias de un bloque donde decenas de vecinos solo tendrán dos opciones: vivir sin luz o buscar un alojamiento alternativo. Muchos estaban a primera hora de la tarde de ayer buscando cobijo en viviendas de amigos o realizando gestiones para que el seguro les buscase algún alojamiento en el que instalarse hasta que los técnicos devuelvan el suministro energético el edificio. “La lotería no nos toca, no”, comentaba visiblemente enfadada una propietaria de la comunidad.