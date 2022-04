Victoria Carbajal: “No existe un perfil de víctima sexual, basta con ser mujer”

Cuando se sufre una agresión sexual, al evidente trauma se suman el desconocimiento sobre cómo proceder después y un terrible sentimiento de desprotección. Por eso, en el centro de crisis para víctimas de cualquier tipo de delito de índole sexual trabajan seis psicólogas y seis abogadas para atender al usuario las 24 horas de los 365 días del año. Esta oficina nació en noviembre de 2020 de la mano de la entonces directora general de Igualdad, Nuria Varela, ya ha atendido a más de 300 mujeres. “Lo fundamental es que sepan que, a partir del contacto con nosotras, nunca van a estar solas”, asegura la coordinadora Victoria Carbajal. Vía telefónica o por correo electrónico, identificándose o manteniendo el anonimato, la afectada será atendida desde el primer momento.

El asesinato de la joven Erika, cuyo único sospechoso es un hombre que había sido denunciado por abordar a mujeres en la calle con palabras gruesas y manifiestas intenciones de índole sexual, pone de manifiesto la importancia de una denuncia bien hecha. Victoria Carbajal, desde unas oficinas cuya ubicación permanece en secreto, ofrece algunas claves.

–¿Existe algún tipo de perfil o patrón común en una agresión sexual?

–No, basta con ser mujer. Hay tantos perfiles como personas y se da en todo rango de edades–, explica la coordinadora que al otro lado de la línea ha atendido a chicas desde los 12 años hasta ancianas: “La más mayor que tenemos en este momento es de 69 años”. Este delito no discrimina por etnia, condición socio-económica, política o religión, reitera.

El primer paso es fundamental, asegura Carbajal, ya que la denuncia es la columna vertebral de todo el proceso y dependiendo como se ponga puede cambiar mucho el rumbo: “Hay que tener en cuenta que después de sufrir un episodio tan violento, van a ir a contárselo a una persona desconocida, que en ocasiones no procede de la manera correcta y hace que se ponga en duda su testimonio”. Por eso, recomiendan no entrar en una dependencia policial sin un acompañante que pueda asesorar y hacer más liviano el proceso.

Eso suponiendo que la víctima quiera denunciar, porque en muchas ocasiones “la dificultad de tener que repetir una y otra vez el evento les echa para atrás”. Esta situación, en la que la afectada tiene que reiterar el episodio ante cuerpos de seguridad, jueces y forenses, recibe el nombre de victimización secundaria, pues es como si se volviera a vivir el ataque. Por eso, aunque creen que es lo más recomendable, en el centro de atención no fuerzan al individuo a hacer nada que le genere malestar y se adaptan a sus necesidades. La terapia cobra la misma relevancia que la asesoría jurídica, ya que contar con el apoyo de una profesional y asistencia psicológica para gestionar el dolor es fundamental. “Estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo”, asegura la organizadora.

El lugar recuerda a un hogar cualquiera, lejos de la clásica oficina diáfana con ordenadores y sillas: “Queremos que se sientan como en casa”. También disponen de un vehículo propio para acercarse a donde sea necesario y trasladar a las mujeres que lo soliciten. Para quienes no hablan el idioma o tienen dificultades y limitaciones a la hora de expresarse o entender, hay una intérprete dispuesta a echar un cable: “No es fácil comprender una sentencia si uno no está familiarizado con ella”. Después del mal trago, el tiempo y la asistencia que cada usuaria necesite para asimilarlo, varía tanto como los perfiles que llaman a la puerta del centro de crisis, que no son pocos.

“Recibimos 300 personas y con una pandemia de por medio. Sin salidas, ni ocio. Da miedo pensar cómo pueden incrementar las cifras”, dice Carbajal. Cifras que, por desgracia, son solo la punta del iceberg, pues las agresiones sexuales cuentan con un grueso de silencio e invisibilización. Por eso, ante la duda de padecer acoso sexual o bajo el miedo de haber sufrido una agresión, es necesario descolgar el teléfono y pedir ayuda.

El número es el 677 985 985.