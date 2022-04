Toño Suárez: “Oviedo se llenó de color en los 80, había conocimiento directo de las modas de Londres”

El escritor y periodista ovetense Toño Suárez presentará el 21 de mayo, a las 20:30 horas, en la plaza de Trascorrales y en el marco de Libroviedo, su libro “Generación 80”, una crónica musical y cultural de aquella década gloriosa para los que hoy tienen entre cuarenta y cincuenta años. El libro lleva como subtítulo “Los especiales de Radio Asturias FM y otras pasiones” pues Suárez entrevista a los protagonistas de aquella universidad musical radiada, que cada noche abría las puertas a la modernidad a miles de jóvenes ovetenses, y también a otros protagonistas de la actividad cultural en la capital y de su “movida” nocturna.

–Y entonces, ¿qué dice que fue lo que pasó en Oviedo en los años 80?

–Nada que no sucediera en mayor o menor medida al mismo tiempo en otras muchas ciudades españolas que fueron despertando poco a poco de un letargo de cuarenta años de sombras, retraso y penurias tras la dictadura. La cultura, la música, el arte y, sobre todo, la gente, acabaron tomaron las calles y todo lo que se había negado hasta la fecha empezó a llegar a borbotones, sin filtro. Hay una generación con inquietudes culturales muy marcadas que comienza a viajar y que fija en Londres, por razones obvias, su destino favorito. De aquellos viajes se vuelve con una maleta cargada de música, mucha de ella aun sin editar en España, y que suena en primicia en los especiales de Radio Asturias para regocijo de los que los escuchábamos. Pero no sólo en lo musical sino que se vuelve con un conocimiento exacto y directo de las modas, las tendencias, los locales, los conciertos, todo lo que sucedía en el centro del epicentro de la modernidad mundial de la época y que se trasmite de una manera u otra a la oscura Vetusta.

–Por lo que usted cuenta, aquellos especiales nocturnos fueron la gran ventana de Oviedo a la modernidad musical y cultural. ¿Fue así o es nostalgia y mitomanía de un cuarentón?

–Es la realidad. Siempre había una radio sonando en las casas, prácticamente todo el día. No es raro, por tanto, que la radio fuera el vehículo por el que, entre otras muchas cosas, los oyentes de la época empezáramos a forjarnos nuestra culturilla musical. Radio Asturias es indispensable en ese aspecto, primero, en los setenta, con “los melotrones”, luego con la llegada de la radio fórmula a través de los 40 principales y, finalmente, los programas con música más específica, más centrada y dividida por estilos, que fueron los especiales, programas que abordaban la actualidad musical sin olvidarse de los grandes grupos e intérpretes de la música inglesa y americana de décadas anteriores o de la música italiana o francesa, por citarle algún ejemplo.

–Uno de los nombres más citados en su libro es Enrique Bueres y su “Expreso de medianoche”. Cita unas cifras de audiencia increíbles para hoy y a la altura, en Asturias, del José María García de aquella década.

–“El expreso de medianoche” es, desde mi punto de vista, el programa de radio más influyente que ha habido, hay y habrá en la radiodifusión asturiana, un fenómeno que nunca más se repetirá. Su base era la de un programa musical y, gracias a ello, descubrimos a grupos como “The Smiths”, “The Cure”, “Big flame”, “The wedding present” o a los grupos del C86, un recopilatorio que publicó la revista “New Musical Express” en el año 1986, en formato casete. Una cinta mítica plagada de grupos indie que empezaban a sonar con mucha fuerza. Aquellos grupos que sólo sonaban allí pasaron a formar parte de nuestras vidas mucho antes de que empezaran a sonar en las radios nacionales.

–¿Qué otros nombres destacaría además de Bueres y por qué?

–Si nos referimos a los programa especiales, es imposible destacar sólo a uno. En el libro aparecen desde Julio César Iglesias a Rico Roces pasando por Ángel González, Tete Bonilla, Valentín Santamaría o Pablo. M Vaquero, entre otros muchos. Lógicamente no se puede contar esta historia sin mencionar a Alberto Toyos y a Javier Asenjo, los impulsores de toda esta locura radiofónica. Si nos referimos a la vida cultural en la ciudad creo es imprescindible la figura de Luis Antonio Suárez o la explosión de la escena folk. Por el libro desfilan todos ellos y muchos más. No están todos los que fueron pero creo que los que están son una muy buena representación de lo que fue aquella época en la ciudad.

–Por lo leído en su libro, Oviedo no era en los ochenta tan provinciana como podría imaginarse. ¿Tenemos que reconfigurar la imagen de aquella cuidad aún gris y sin peatonalizar?

–Oviedo era gris antes de todo aquello, se llenó de color en los 80 y, una vez pasada toda aquella locura, empezó a languidecer poco a poco para llegar a nuestros días con un punto de ranciedad y olor a moho, esa mochila de Vetusta que tanto nos cuesta abandonar. Lo que hay que reconfigurar es ese miedo a salir de nuestra zona de confort, ese mal tan asturiano de llevar tan mal salir de la tierrina. La pregunta del millón que sobrevuela en el libro y que nadie ha sabido responder con rotundidad es por qué grupos con una calidad extraordinaria para la época como “Los Locos”, “Salón Dadá” o “Modas Clandestinas” no fueron capaces de triunfar a nivel nacional siendo, desde mi punto de vista, mucho mejores que la mayoría de los grupos que triunfaron en el Madriz, con z, de la movida. Hay muchas teorías pero una de la que surge en el libro es ese creerse menos que los demás, un punto de complejo de inferioridad. Eso es lo que hay que reconfigurar, en todos los aspectos.

–¿Cuánto aprendieron los cuarentones y cincuentones de hoy de aquella universidad musical nocturna?

–Todo. Los especiales de Radio Asturias, a nivel local, y la programación de Radio 3, a nivel nacional, fueron las vías de entrada fundamentales por las que nos enterábamos de todo lo que estaba sucediendo a nivel musical en nuestra región y en el país. Tampoco podemos olvidarnos de gente como David Serna o Carlos Vigón que con sus programas en RNE y Radio Popular también apoyaron y promocionaron todo lo que estaba sucediendo en Asturias y la actualidad musical que surgía en el extranjero. Todo ello junto a la aparición de la MTV y la llegada a cuentagotas de revistas musicales extranjeras a lugares como la librería La Palma hizo que la mayoría de nosotros adquiriéramos ese conocimiento musical que, de otra manera, hubiera sido difícil de conseguir en la época.

–¿Cree que Oviedo está viviendo en la actualidad un resurgir de la música pop-rock?

–Oviedo nunca ha perdido el tono musical, siempre ha habido mucho movimiento y siempre han surgido grupos muy interesantes. Pero creo que no podemos equiparar lo que está sucediendo ahora con lo sucedido en aquellos años. Primero porque, socialmente, en los 80 se venía de donde se venía, un escenario que esperemos nunca más vuelva a repetirse. Y segundo, por resumir mucho y no extenderme, en los 80 había una sensación de que podía pasar cualquier cosa en cualquier momento porque todo encajaba, por nuevo, por inesperado. Hoy el mundo es otro, hemos ganado muchas cosas pero hemos perdido otras tantas, entre otras, esa maravillosa capacidad que teníamos para sorprendernos.

–Usted parece un devoto de los ochenta. ¿Y entonces en los noventa ya no pasó nada relevante?

–Si le digo la verdad, nunca me interesó mucho lo que pasó musicalmente hablando en los 90 hasta muchos años después. Afortunadamente, con el tiempo, me di cuenta que había dejado de escuchar cosas muy interesantes. Aún me estoy poniendo al día.