Oviedo ve el “llenazo” de Semana Santa como el preludio de un “gran verano” para el turismo

Desde el Ayuntamiento sostienen que el buen tiempo y el tirón de la Oviedo Cup, la competición de fútbol base que reunió en la ciudad y varios concejos limítrofes a más de 7.000 jugadores y unos 20.000 acompañantes, hicieron posible cumplir los pronósticos más optimistas. “Se cumplieron las buenas previsiones que apuntaban a un 90% o 95% de ocupación en los días centrales”, explicó el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, poniendo como nota negativa “la caída de la rentabilidad” de muchos establecimientos a pesar del aluvión de visitas. “Muchos están esforzándose para no repercutir los precios en los clientes”, explicó Quintana, confiado en que la última semana sea “el inicio de una buena temporada veraniega para el sector en Oviedo”.

Los hoteles se convirtieron de nuevo en el principal medidor de la buena marcha de la campaña turística, donde apreciaron dos periodos diferenciados entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua. “Se han cumplido las expectativas con un casi lleno en las jornadas festivas, aunque el inicio de semana fue algo flojo porque el turismo tiende a concentrarse en el fin de semana”, apunta el hotelero Ángel Zubizarreta, esperanzado en que el mes de mayo vuelva a ser muy bueno para el sector. “Las previsiones a corto plazo son buenas con el puente del 1 de mayo y varios congresos que potenciarán la ocupación”, explica el también presidente de la asociación Oviedo Congresos, fijando la Vuelta a Asturias, prevista del 29 de abril al 1 de mayo, como una de las iniciativas más dinamizadoras de las que se avecinan.

La llegada de miles de personas, procedentes en gran medida de otras comunidades autónomas, se tradujo en un incremento de las ventas también en el pequeño minorista, satisfecho por ver cómo Oviedo recupera el pulso entre los referentes turísticos del norte de España. “Se nota mucho el tirón de la ciudad para el turismo nacional, sobre todo gracias al aliciente que supone la Oviedo Cup”, defiende el presidente de Comercio de Oviedo, Ignacio del Río, quien reconoce dificultades por la inflación, pero insta a sus colegas de sector a poner todo lo que esté en su mano para ayudar a seguir creciendo en materia turística. “Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la ciudad tenga conciertos y congresos capaces de generar actividad”, explica el comerciante, que agradece el esfuerzo de las cofradías organizando procesiones con las que contribuir a llenar las calles durante la Semana Santa.

En el Antiguo, donde se registraron las mayores aglomeraciones de gente para visitar la Catedral o disfrutar de las terrazas hosteleras, el pequeño comercio da por buenos los resultados de la Cuaresma. “Este año apreciamos un éxito de visitantes debido, sobre todo, a la Oviedo Cup, con la que nuestros pequeños negocios colaboran, sabedores de su importancia para el turismo”, cuenta la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Antiguo (Acoa), Sandra Sutil.

También respiran los profesionales de la barra. La hostelería vivió, gracias al turismo, una de las mejores semanas de ventas de los últimos años. “El buen tiempo y la Oviedo Cup hicieron que en Gascona se mejorase la afluencia de 2019”, sostiene Pedro Caramés, presidente de la asociación Bulevar de la Sidra, en relación a una afluencia de clientes en la que se apreció un mayor número de turistas que de habituales. “Con el sol, la gente de Oviedo se va a otros sitios de Asturias o incluso fuera”, puntualiza.

Con más cautela se pronuncian en la Ruta de los Vinos. “Ha sido una buena Semana Santa, pero no excelente porque los hábitos de los clientes han cambiado”, cuenta Edén Jiménez, presidente del colectivo de hosteleros de una zona en la que se aprecia un menor afán de consumo entre los visitantes que en los años previos a la pandemia del coronavirus.

Sus colegas hosteleros del casco histórico, sin embargo, quieren ser más optimistas. “Pensamos que estamos ante el inicio de una temporada alta que afrontamos con positividad tras esta última semana grande de ventas”, declara el presidente de la Ruta del Oviedo Antiguo, Luis Casto Fano, señalando como síntoma de una mayor alegría la próxima apertura de tres nuevos establecimientos en el corazón histórico de Oviedo.

En lo que respecta al ocio nocturno, las cajas vuelven a llenarse en jornadas puntuales, aunque los propietarios de los bares de copas y discotecas todavía necesitarán tiempo para paliar las enormes deudas contraídas durante los largos periodos de cierre forzoso. “Fue una Semana Santa casi normal en la que la Oviedo Cup y el derbi ayudaron mucho, aunque todavía queda mucho para equilibrar las cuentas”, asegura el presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco), Pepe Reina, cruzando los dedos para que la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores permita recobrar fuerza a la noche carbayona.

José Soler: “En las procesiones cada año hay más gente”





El presidente de la Junta de Hermandades de Oviedo, José Soler, ha visto confirmada la impresión que tenía antes de Semana Santa. “Antes de Semana Santa el publico en general nos transmitía que tenía ganas de Semana Santa, a nosotros nos apetecía volver a las calles por la ilusión que teníamos nosotros mismos, pero también por los comentarios de la gente”, destaca. “En los recorridos de las procesiones, cada año hay más gente”, ha observado Soler, que añade que “hace bastantes años la Semana Santa en Oviedo era un vaciado total de la ciudad; ahora no solo no se va la gente, sino que viene”. Los cofrades ovetenses están satisfechos, porque “no solo vemos un incremento en el número de personas que siguen las procesiones, también se ve fervor religioso”. La Junta de Hermandades dará un nuevo impulso a los trámites para obtener la declaración de fiesta de Interés Turístico Regional para la Semana Santa de Oviedo y tiene prácticamente lista la documentación que pronto presentará al Principado. Tras dos años sin procesionar por el covid, la Junta temía no disponer de cofrades suficientes para sacar los pasos. Lo ha logrado con mucho esfuerzo y con alguna colaboración. El Nazareno, la cofradía de Soler, ha contado con la colaboración de la Hermandad del Señor de los Milagros, formada por miembros de la comunidad peruana en Oviedo.