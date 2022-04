El Principado reformará el salón de actos del Gesta, en Oviedo, para acabar con las termitas

La Consejería de Educación, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, tiene ya muy avanzado el proyecto para llevar a cabo una remodelación total del salón de actos del colegio Gesta. Será un completo lavado de cara que acabará, confían los técnicos, de una vez por todas con los numerosos problemas que viene acumulando este equipamiento, que arrastra graves deficiencias desde hace años. En esa lista de defectos se incluyen, por ejemplo, un deficiente sistema de ventilación, una cubierta en mal estado y hasta una plaga de termitas que no hay manera de exterminar. Tales son las fallas detectadas que el salón de actos lleva clausurado desde 2016 a la espera de que alguna Administración acabe con el problema. El proyecto que se está elaborando será muy ambicioso y tendrá un coste elevado, que todavía no se ha precisado. Lo que sí se sabe es que el Principado y el Ayuntamiento están trabajando codo con codo para atajar las deficiencias del inmueble. Y, aunque el peso de la iniciativa la está llevando la Consejería de Educación, el Consistorio tiene previsto aportar 142.000 euros procedentes del remanente para apuntalar unas obras muy demandadas y esperadas por la comunidad educativa desde hace años.

El Principado y el Ayuntamiento de Oviedo llevan ya unos cuantos meses de reuniones para intentar desatascar los trabajos. Según apunta el concejal de Patrimonio, Luis Pacho, “con estos encuentros, que son un ejemplo de colaboración entre administraciones, estamos buscando tener una mayor coordinación para determinar quién hace qué. Y estamos teniendo bastante buena sintonía”. Hay varias actuaciones pendientes en los colegios de la capital asturiana, una de las más urgentes es la del salón de actos del Gesta. Será una restauración total, según avanzó Pacho, y el proyecto final para darle forma a esa remodelación está muy cerca, prácticamente ya acabado. “Se necesita hacer una mejora en el sistema de ventilación, actuar sobre las termitas y también sobre la cubierta”, apunta el edil.

No obstante, cabe señalar que no es la primera vez que la iniciativa está a punto de caramelo y no se llega a ejecutar. Hubo un serio intento en 2018. Por aquel entonces existía un proyecto, elaborado también por el Gobierno del Principado, para dotar de climatización a este salón de actos y así acabar con los numerosos problemas de humedad que tiene. No se llegó a ejecutar nunca. Primero debido a la lentitud municipal para expedir la licencia de la obra, y, después, porque una modificación en la normativa europea provocó que el proyecto, tal y como estaba redactado, no pudiera llevarse a buen puerto. Además, la empresa que había resultado adjudicataria renunció a ejecutar las obras, por lo que hubo que regresar a la casilla de salida. El concejal delegado confía en que de esta vaya la vencida. Es más, el proyecto será mucho más ambicioso del que se había proyectado inicialmente y costará más dinero.

No es la única actuación en la que están trabajando de forma conjunta el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado, que también han puesto sus miras en acabar con los problemas de humedades que tiene el colegio del barrio de Villafría. Más en concreto, Pacho asegura que “tiene un problema de goteras bastante importante” y que quedó patente durante el pasado mes de noviembre, uno de los más lluviosos de las últimas décadas en la capital asturiana. En este caso los trabajos estarán también repartidos. Según asegura Pacho, el Ayuntamiento se encargará de forma inmediata de aplicar medidas paliativas que acaban con estos problemas de humedades, mientras que el Principado está elaborando un proyecto de “más alcance” que actuará sobre la cubierta y que acabará por taponar las goteras de una vez por todas. “Incluirá una renovación de la cubierta y el inicio de los trabajos será inminente”, aseguró el edil.

Por otro lado, más de 300 estudiantes de los colegios de Oviedo participaron durante la Semana Santa en el programa de conciliación familiar y laboral en periodo no lectivo que puso en marcha la concejalía de Educación y Centros Sociales. En los colegios, fueron 123 los participantes, repartidos entre los centros Poeta Ángel González, Fozaneldi y Baudilio Arce. Además, nueve estudiantes participaron en el programa específico para alumnos con necesidades especiales que se desarrolló en el Veneranda Manzano con profesionales y monitores especializados. Respecto al área de Centros Sociales, tomaron parte en esta edición de Semana Santa un total de 179 menores, entre los ocho centros sociales que se abrieron entre el 11 y el 13 de este mes. Los centros sociales en los que se desarrolló el programa fueron los de Otero, El Cortijo, Teatinos, Vallobín II, Colloto, Cristo II, La Argañosa y Naranco.