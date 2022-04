Rafael Cano: “El problema del español es que no es la lengua de la ciencia”

Rafael Cano Aguilar, miembro correspondiente de la Real Academia Española (RAE) por Andalucía, obtuvo en 1983 la cátedra de Gramática Histórica de la Lengua Española en la Universidad de Sevilla. Emilio Alarcos Llorach formaba parte del tribunal de aquella oposición; después de aquel encuentro coincidieron a menudo. Hoy, Rafael Cano asiste en Oviedo a la jornada inaugural de la Semana del Centenario de Alarcos para participar en un coloquio sobre la vigencia de sus aportaciones filológicas.

–Intervendrá en un coloquio sobre la vigencia del “alarquismo”.

–Yo hablaré sobre la relevancia de Alarcos para el estudio histórico de la lengua española, todos los participantes en la mesa redonda nos dedicamos a eso.

–Lo del “alarquismo” es nuevo.

–Yo tampoco lo había oído nunca. Hay una escuela, una serie de profesores que sigue la línea del estructuralismo de Alarcos. La obra de Alarcos nos ha influido a todos, de una manera u otra, pero el seguimiento más importante se da aquí, en la Universidad de Oviedo. El “alarquismo” se le podría aplicar a toda la hornada de su producción: no solo se ocupó de la lingüística, de la gramática... también hizo crítica literaria, apoyó a poetas... El “alarquismo” podría ser una manera de estar y de ser.

–¿Las aportaciones de Alarcos siguen vigentes o han sido superadas?

–En nuestro mundo, el de las humanidades, que una teoría sea superada por otra y desaparezca es más difícil que en, pongamos, la Física. Seguimos trabajando con gramáticos del XIX, como Andrés Bello. De los 60 a los 80, son los años fundamentales de Alarcos, después hubo nuevas corrientes que él, llegada una edad, no le interesaron o no quiso seguir estudiando. Su “Fonología” sigue siendo un manual imprescindible en las universidades españolas. En él se dicen cosas que nadie ha dicho mejor ni con la claridad expositiva que él tenía. En el campo de la historia de la lengua española, que es el que yo trabajo, está su discurso del milenario de la lengua española, que es un hito.

–¿Sigue siendo un maestro para los alumnos jóvenes?

–Yo hice que la editorial Athenaica reeditara en Sevilla “El español, lengua milenaria”, que sacó la Junta de Castilla y León en 1981 y en el que Alarcos anticipó cómo se fue formando el español a través de formas lingüísticas distintas, simbiosis, aceptación de variedades. Era una visión no rupturista y novedosa, que se está reivindicando y estudiando empíricamente hoy. Alarcos fue el primero que lo planteó de manera clara, organizada y sistemática. Yo sigo utilizando esa obra en clase. Cuando Athenaica, que publica una colección que recupera obras clásicas un poco olvidadas que merecen ser recuperadas, me preguntó por algún título yo no lo dude: el de Alarcos. Y está su gramática, que iba a ser la académica –como siempre en la Academia hubo sus discrepancias y él acabó publicándola con su nombre–: le llevó mucho tiempo y se entusiasmó mucho con ella.

–¿Él era consciente de la trascendencia de su contribución a la lengua?

–Él no se daba importancia. Parecía seco, hosco, pero cuando rompía esa pequeña barrera, que quizá fuera timidez, tenía un sentido del humor socarrón. Era lo más lejano a alguien engolado, vanidoso, engreído. Trabajaba, era consciente de lo que hacía, pero jamás alardeaba. En un mundo como este hay que pregonar un poco más esa cualidad. Una vez coincidimos en Córdoba, yo estaba empezando; estaban en feria y él me dijo: “Yo tendría que ir una vez a ver qué es eso de la feria de Sevilla”, pero no fue. Le gustaba divertirse, era jocoso, jovial.

–Como historiador de la lengua española, ¿qué opina usted de su momento actual?

–Yo intento no ser pesimista. Se dice que los periodistas escriben muy mal, que los jóvenes no saben escribir con tantos teclados y es verdad, claro, pero no hay que perder de vista que el español está en una situación demográfica impresionante. El inglés va por delante como lengua más hablada, pero como lengua materna... Hay que ver hasta donde se mantiene su penetración en Estados Unidos. Los italianos han perdido el italiano, los herederos de polacos han perdido el polaco, pero con el español está siendo distinto. Muchos emigrantes y sus hijos no lo hablaban porque consideraban que era de pobres, ahora los nietos lo estudian para los negocios. En cuanto a su cultivo, hay mucha y muy buena literatura, Chile, Argentina, Colombia, gente joven y que se va renovando.

–¿Algún obstáculo para que siga expandiéndose?

–El problema del español ahora mismo es que no es la lengua de la ciencia, de la física, la biología, las matemáticas o la informática. Eso no es culpa de la lengua, es porque España y los países iberoamericanos no tienen cultura científica. Nuestro Ministerio nos premia por publicar en inglés, en el área de lengua hispánica las bases para presentar un proyecto exigen presentar un resumen en inglés, y eso está institucionalizado. Les pasa también a los franceses, que están muy enfadados con ello, y a los italianos. Por lo demás, llevamos más de mil años diciendo que cada vez se escribe peor, eso lo sabemos los historiadores. Lo que me preocupa es que lean tan poco mis alumnos y que no sean capaces de prestar una atención continuada en la lectura. Las redes sociales e internet hacen que no se concentre igual la atención, es algo que veo en mí mismo.