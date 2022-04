“A mis conciertos viene mucha gente joven porque me siguen en las redes sociales”

El contratenor polaco, Jakub Józef Orlinski, junto al director Francesco Corti y la orquesta “Il Pomo d’Oro” ofrecerán hoy un concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La cita será a las 20.00 horas. El polaco es, además, de músico de formación clásica, famoso por practicar “break dance” y cultivar un estilo muy propio. Tiene miles de seguidores en sus redes sociales.

–¿Cómo va a ser su concierto de hoy en Oviedo?

–Vamos a presentar “Alma Eterna” (su último disco), va a ser superguay. Vamos acompañados de la orquesta “Il Pomo d’Oro”, tocaremos algunas canciones de los álbumes que hemos grabado juntos, el primero en 2019. Estamos haciendo un tour por toda Europa que empezamos en Bolonia y que incluye París y Milán, también Oviedo, Madrid y Barcelona. Interpretamos muchas piezas de compositores españoles. Pero también algunas obras que no hemos grabado y que son muy especiales.

–Hace poco publicó un nuevo álbum, es un momento complicado para grabar discos.

–No es un momento sencillo. Pero he grabado ya varios discos principalmente por mí mismo, tengo un montón de ideas, tantas como para hacer otros seis discos. Voy a seguir creando y nada va a poder pararme, o eso espero. En esta ocasión publicamos “Alma Eterna” en noviembre y hace unas semanas publiqué “Stabat Mater” con obras de Vivaldi, que viene acompañado de un mediometraje y que es uno de los mayores proyectos en los que he estado involucrado. La película que acompaña a la música la hemos presentado en Londres y en Varsovia. Y no solo eso, en dos semanas voy a publicar un nuevo disco con el pianista Michal Biel con el que tenemos previsto hacer otra gira que también pasará por España. En solo un mes pasaré por seis ciudades españolas. Me encanta.

–¿Cómo empieza a cantar?

–Comencé cuando era muy joven, pero fue cuando mi voz cambió cuando empecé a cantar como contra tenor y a buscar más información sobre la técnica, el estilo de la voz y sobre qué es lo que pasa en el cuerpo cuando se producen este tipo de sonidos.

–¿Y ahora cómo cuida ese tono de voz?

–Con mucha práctica. Tienes que conocerte a ti mismo. Lo crucial es elegir el programa correcto, para no destrozar la voz. Porque si cantas constantemente demasiado bajo o demasiado alto, puedes provocarte daños. También es importante mantenerte en buena forma física.

–Es famoso por practicar “break dance” ¿cómo compagina eso con la música clásica?

–Hacer ejercicio te ayuda a mantener todo el cuerpo en forma, no solo los músculos. Me permite tener un mayor control sobre mi respiración y mi sonido. Controlar la respiración es como un 67% de la producción musical vocal. Sigo haciendo “break dance” porque me encanta, es otra comunidad y otra cultura.

–De hecho, es una cultura bastante diferente a la de la música clásica. ¿Puede ser una buena forma de captar a las nuevas generaciones?

–Hay un montón de gente intentando combinar estos dos mundos, también el del baile callejero. Captar a las nuevas generaciones es muy importante, por ejemplo, en mi último concierto (en Milán) había gente muy joven entre el público porque habían visto mis vídeos en Instagram.

–Cuando no esta sobre el escenario no tiene la apariencia de un músico clásico, ¿le ha causado eso algún problema?

–No porque yo voy a lo mío. Es verdad que en las redes hay mucho odio, pero cuando haces lo que tienes que hacer esos comentarios no importan.