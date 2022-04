“El occidente de Europa no se entiende sin Roma y el latín”

Guillermo Rojo (La Coruña, 1947) es miembro de número de la Real Academia Española (RAE). Profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela, hasta su jubilación ocupó la cátedra de Lingüística Española. En la RAE dirige el Corpus del Español del Siglo XXI, un gran banco de textos que sirven de referencia para extraer conclusiones generales sobre el uso de la lengua. No fue discípulo directo de Alarcos, pero, como muchos otros, reconoce estar profundamente influido por él. Ayer intervino en la segunda jornada de la Semana Alarcos.

–¿Cómo le alcanzó el magisterio de Alarcos?

–En aquellos años aprendimos a hacer lingüística con Alarcos. Alarcos no escribió nunca un texto teórico grueso, teníamos que hacernos con su método a través de los trabajos que él iba publicando. La influencia de Alarcos ha sido enorme en toda la generación de lingüistas que empezó a trabajar en los 50.

–Las aportaciones de Alarcos a la lingüística española han cimentado teorías posteriores.

–La idea de las revoluciones científicas radicales y bruscas ya no tiene validez, no es cierto que un paradigma destrone a otro, ni en las humanidades ni en las ciencias. Para los lingüistas lo que pensaba Aristóteles del funcionamiento de las lenguas sigue teniendo vigor. Se puede trabajar en lingüística y hacerlo citando un artículo de hace 50 años, claro que sí. Un caso claro es el de Andrés Bello: publicó su Gramática en 1847 y, a punto de cumplir 200 años, hay que seguir consultándola.

–Habla de Ciencia y Humanidades, ¿qué opina del trato a las Humanidades en la enseñanza?

–Para empezar, todo esto de una enseñanza enfocada a producir gente capacitada a desarrollar un determinado trabajo porque eso es lo que necesita la sociedad es un error. Hay que educar personas libres, con espíritu crítico, ciudadanos, en definitiva seres humanos. El latín es importante, también la física y la química, yo no creo en diferenciar las dos culturas: tan terrible me parece que alguien no sitúe a Calderón de la Barca como que no sepa cuál es el segundo principio de la termodinámica. Lo de las lenguas clásicas es muy grave: el occidente de Europa no se entiende sin Roma y el latín, sin eso vamos a un museo y no entendemos nada.

–Hasta el año pasado era el tesorero de la RAE.

–La parte económica está bastante bien. No es que sobre el dinero, pero hemos salido de la angustia de años pasados, en los que la situación era francamente mala. La Academia tiene y ha tenido detractores, yo la veo como una institución que dice cómo funciona, no cómo debería ser la lengua, y que trabaja en red, una red de academias a lo largo y lo ancho de todo el mundo hispánico.