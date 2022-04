“En clase eran la pizarra y él; todo lo hacía con su palabra y la tiza”, dicen los discípulos de Alarcos

La Semana del Centenario de Emilio Alarcos Llorach avanza y ayer la revisión de su figura pasó a manos de sus discípulos. Entre ellos estaba su hijo Miguel Alarcos Martínez, que, aunque por edad no llegó a asistir a sus clases, recibió su magisterio en “las aulas domésticas”. Ayer, en una mesa redonda celebrada en la Biblioteca del Milán, desgranó recuerdos de infancia, habló de los paseos por el Antiguo con su padre, los dictados con poemas de Machado y la “gimnasia lingüística” que practicaban juntos. Además de la genialidad de su obra y de su excepcional capacidad didáctica, todos los seguidores de Alarcos destacaron el poder transformador que el maestro ejerció en ellos. “Donde ponía la mano crecían las flores”, declaró Teresa Cristina García, profesora jubilada de Literatura Española de la Universidad de Oviedo.

“Don Emilio con sus clases nos introdujo en un mundo nuevo para nosotros que veníamos de la gramática tradicional”, reconoció. Aludió también a su compromiso con el talento, dando a conocer la obra de poetas como Blas de Otero, Ángel González y Antonio Gamoneda. Isabel Iglesias Casal, profesora de Filología, también de la Universidad de Oviedo, reconoció que Alarcos “marcó su vida profesional y personal”. “Escogí Lengua en vez de Literatura, porque quería que Alarcos me diera clase”, confesó. “El alarquismo ya me venía de familia”, contó José Virgilio García, de la Universidad de Santiago; sus padres fueron alumnos del filólogo y luego lo fue él.

Manuel González, profesor del departamento de Filología Clásica y Romana de la institución asturiana, habló de su capacidad didáctica: “En la clase de Alarcos estaba la pizarra y él, todo lo hacia con su palabra y la tiza”. Recordó algunas anécdotas, como cuando uno de los personajes más populares de Oviedo, Manolín el Gitano, se coló en una de sus clases, escribió las vocales en la pizarra y cantó el “Borriquito como tú” de Peret. El profesor Alarcos le dejó hacer y lo despidió agradeciéndole la lección.

La catedrática jubilada de Lengua Española y viuda de Alarcos, Josefina Martínez, fue la última en intervenir, habló de su primer encuentro en una conferencia sobre Unamuno.

José Antonio Martínez: “Alarcos es un fenómeno irrepetible”

José Antonio Martínez García, catedrático jubilado de Lengua Española y emérito honorífico de la Universidad de Oviedo, es de la opinión de que “Alarcos es un fenómeno irrepetible en la lingüística, no ya española, sino universal”. El filólogo, natural de León, leyó la ponencia de apertura de la tercera jornada de la Semana del Centenario de Emilio Alarcos, dedicada a “la impronta” de la obra de Alarcos en la investigación y en la enseñanza. Martínez habló del “homenaje diario continuado, poco visible y silente de todo el funcionalismo español de Alarcos”, que se materializa en las aulas y no solo en las universitarias. “Las ideas, las hipótesis, los conceptos que irradian de una persona constituyen una especie de herencia. Alarcos sigue vivo entre nosotros, como está quedando de manifiesto estos días, y yo opino que en nosotros. Su obra llega a escolares y profesores que no lo conocieron y siguen sin conocerlo y, sin embargo, reciben esa herencia en institutos y escuelas”, puso de manifiesto.