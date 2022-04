El proyecto de Manterola para la entrada a Oviedo por la “Y” costará 8 millones

¿Cuánto va a costar la pasarela? Los vecinos de Ventanielles preguntaron ayer repetidas veces, en la primera sesión de información pública para presentar el proyecto de reurbanización de la margen derecha del tramo urbano de la autopista, que incluye un paso peatonal elevado diseñado por un equipo vinculado al ingeniero Javier Manterola, el precio que tendrá esa solución. Ni los autores del proyecto ni los representantes del Ayuntamiento contestaron. El motivo, la incertidumbre sobre el precio, de aquí al año que viene (las obras tienen que estar finalizadas en diciembre de 2023 para no perder la financiación europea), que puede alcanzar el acero. Fuentes municipales admitieron, no obstante, que el coste de todo el proyecto, que además del llamado “tobogán de Manterola” incluye toda la ejecución de un parque lineal junto a las casas del rancho, el cuartel del Rubín y la zona más próxima al Palacio de los Deportes, podría estar entre los 7 y los 8 millones de euros.

La cuestión tratada en la jornada celebrada ayer por la tarde en el IES Pérez de Ayala de Ventanielles fue por otros derroteros. De una parte, los autores del proyecto, Juan Manuel Juez (de Hualca), Luis Fernán González (LFG) y Javier Muñoz Rojas (Carlos Fernández Casado), detallaron en qué consiste la propuesta con la que ganaron el concurso y que ahora, dentro de tres meses, tendrán que presentar totalmente perfilada: desde el Palacio de los Deportes hasta el colegio Jaime Borrás, gracias a la reducción del espacio para los carriles (pasan de 4,2 a 3 metros), se genera una especie de “parque” con recorridos peatonales de diverso tipo, arbolado autóctono y graderíos en el último tramo. Todo ello se remata con una pasarela atirantada que tiene forma curva para lograr salvar el desnivel sin que apenas haya pendiente. Muñoz Rojas explicó que el diseño que han pensado, con una torre exenta que se estabiliza únicamente con los propios cables que soportan la pasarela, sin otros apoyos para estabilizarla, es una solución “osada, innovadora y única en este tipo de trabajos”.

Los vecinos congregados en el IES Pérez de Ayala, la mayoría de ellos con pancartas que rechazaban el proyecto, mostraron su oposición al planteamiento general, si bien admitieron que los ingenieros no tenían la culpa de los condicionantes puestos por el Ayuntamiento para el concurso. En resumen, en palabras de una de las representantes vecinales, Begoña Coronas, el barrio llevaba ocho años con proyectos de participación para diseñar una solución a la herida de la autopista y consideran que esa solución era el proyecto que el anterior equipo de gobierno estuvo a punto de ejecutar, y no este. El problema, argumentan, es que la pasarela sirva para perpetuar la autopista, una vía rápida de penetración que ellos rechazan por los problemas que causan al barrio. Begoña Coronas fue muy clara al respecto y anunció movilizaciones: “Esto no nos soluciona los problemas, lo que queremos es que desaparezca la puñetera autopista de ahí, y si siguen sin escucharnos vamos a intentar sacar a todo el barrio a la calle”. Fue la única intervención de toda la tarde respondida con aplausos. Coronas había aportado antes, entre otros argumentos para rechazar la presencia de tanto tráfico en la zona, que estudios realizados por el HUCA han detectado una mayor incidencia de las enfermedades cardio-vasculares en el barrio y lo vinculan con la contaminación acústica y de partículas.

Tanto el director general de Infraestructuras, Ignacio Ruiz Latierro, como el concejal Nacho Cuesta trataron de dar motivos a favor del proyecto en el que ahora se trabaja: habrás más zonas verdes y eso mejorará la calidad del aire, habrá menos metros de autopista, la reducción del ancho de los carriles obligará a los vehículos a ir más despacio y los límites de velocidad empezarán antes, con los 50 kilómetros por hora ya a la altura de la pasarela, donde hoy todavía está a 80 kilómetros por hora. También insistieron en que esta es solo una parte porque en otros mandatos se ejecutará el otro lado de la carretera y defendieron que esta ejecución por fases “es la garantía de que estará ejecutado en diciembre de 2023”, prometió el teniente de alcalde Nacho Cuesta.

Entre otros detalles analizados ayer, los autores de la propuesta admitieron algunas dificultades en el entronque del recorrido peatonal con la manzana del cuartel de Rubín, y explicaron que la salida de emergencia para regresar a Oviedo que tendrá la Guardia Civil consistirá, por ahora, en un carril especial regulado por un semáforo que se activaría por parte de los agentes solo en los casos en los que se produzcan esas emergencias. El Ayuntamiento habilitará una página web para informar del proyecto y tiene ya una dirección de correo para recibir propuestas: sugerenciasedusi.parquelineal@oviedo.es.