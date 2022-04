“Angelín”, un conejo de Pascua en el Campo

A falta de que el área de Parques y Jardines culmine el proyecto para reintroducir ardillas en el Campo San Francisco, aunque sean coreanas, la fauna del jardín histórico creció el jueves de forma puntual. Un conejo doméstico, probablemente abandonado allí de madrugada por unos dueños a los que el animal abultaba ya demasiado en el piso, provocó cierto revuelo entre los perros madrugadores y sus dueños y tuvo que ser rescatado por la Policía.

Que un conejo se había escapado por las avenidas del parque se lo dijeron las dueñas de unos perros a los agentes Enol Trapiella y Adrián Arango mientras hacían ronda a las 8.30 horas en el centro de la ciudad. Están asignados al cuerpo de Policía de proximidad y el Antiguo, el centro comercial y el Campo son sus zonas de actuación. Las vecinas les explicaron que los perros se habían vuelto locos a la caza de un conejo, que localizaron no muy lejos, cerca de la fuente del Angelín. El animal no opuso resistencia y fue trasladado al albergue de animales. Allí confirmaron que no tenía chip, que es un conejo doméstico, no tan grande como parece en las fotos (dos kilos) y que, efectivamente, es muy manso. “Es muy bueno, solo quiere estar en el cuello”, contaba ayer su nueva cuidadora. Por ahora el albergue tiene que esperar ocho días por si alguien lo reclama. Después, castrado y vacunado, se pondrá en adopción. Podrán llamarlo “Angelín” y anunciar que se trata del auténtico conejo de Pascua.