Barbón felicita a la AMSO: “Nuestros líderes se eligen en asambleas, no en Madrid”

Adrián Barbón bendijo ayer el arranque de la asamblea de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) y el proceso negociador que ha llevado a las distintas facciones del PSOE local a pactar una única candidatura que hoy se somete a votación, encabezada por la delegada del Gobierno, Delia Losa. Para Barbón, los pactos que han llevado a integrar el equipo del secretario saliente de la AMSO, Iván Piñuela, con el de Aquilino Díaz, que aspiraba a sucederle, es un ejemplo ante el resto de partidos políticos. “Estoy satisfecho porque somos un partido que celebra asambleas”, declaró ante la militancia en la Casa del Pueblo. “Hay partidos que no saben ni cuándo van a celebrar sus congresos, sus liderazgos no los deciden sus militantes, los eligen en los despachos de Madrid; nosotros no somos así”, relató.

Para el secretario general de los socialistas asturianos, el camino de la integración, la “paz” de familias alcanzada en la AMSO, es un “trabajo excelente”, y un paso previo a lograr el respaldo de los ciudadanos en las urnas. “Difícilmente”, reflexionó, “nadie puede ser alternativa si no es capaz de confluir en un proyecto participativo de unidad, vosotros habéis dado el primer paso para ser alternativa de gobierno”. Después pasó a felicitar uno por uno a los tres protagonistas de este nuevo consenso. En primer lugar, a Delia Losa, que opta a ser la nueva secretaria general de la AMSO, por “su disposición al partido, su carácter, su disposición a dar un paso adelante sabiendo que se le necesitaba”. En segundo, a Aquilino Díaz, que optaba a disputar la secretaría a Piñuela pero “entendió que lo que primaba era la unidad”. “Con la que está cayendo”, ilustró Barbón, “lo que la sociedad nos demanda es que seamos capaces de unirnos, de dar estabilidad, de ofrecer certidumbre en medio de la incertidumbre”. Delia Losa, ante el reto de hacer un equipo con “todas las sensibilidades” de la AMSO Dejó para el último lugar –pero no por su importancia– a Iván Piñuela, al que felicitó por su gestión de estos años, por su “generosidad” y porque “ha sabido dar un paso a un lado, que no un paso atrás”. “Los socialistas actúan así”, concluyó para pedir un aplauso para el secretario saliente, “anteponen los intereses del partido a los intereses del individuo”. Eso fue el preámbulo para analizar el pacto que ha llevado a la candidatura única que se votará hoy. Después, Barbón pasó a analizar algunos datos y a ofrecer un poco de teoría. Felicitó la buena marcha del partido en Oviedo, que logró pasar de cinco a ocho concejales en las anteriores municipales y ser la fuerza política más votada en las autonómicas y acto seguido aportó algunas reflexiones políticas encaminadas a cargar contra los pactos de PP y Vox, reivindicar las políticas socialistas y animar a los militantes a captar los votos de la derecha moderada, del voto “moderado democristiano” que está “aterrorizado” ante los pactos con la extrema derecha. Barbón dedicó bastante tiempo a señalar “el gravísimo error” que comete el PP al pactar con Vox. Opuso a estos pactos la posición de la derecha en Francia o en Alemania contra las formaciones ultra y se extendió en recordar la posición de los diputados socialdemócratas alemanes que fueron la única voz que se alzó contra la “ley habilitante” de los nazis. No es el mismo momento, matizó, pero hay un mismo peligro de desgaste de la democracia tal y como la conocemos frente a los que quieren “la democracia rusa”. “Les pone la democracia de Putin”, sentenció. Ante ese contexto, Barbón también lanzó dardos contra el PP regional, “el nuestro”, por ser, dijo, el primero en apuntarse a este tipo de pactos. “Nuestros dirigentes”, ironizó sobre los populares, “gozan de tanta autonomía que un día se levantan casadistas, al mediodía son ayusistas y se acuestan siendo de Feijóo más que nunca”. En la asamblea celebrada ayer también hubo tiempo para reafirmar el pacto del PSOE en Oviedo con los Verdes. En nombre de la formación ecologista habló Javier Andrade, y aprovechó su intervención para enlazar con el discurso de Barbón. La presencia de los verdes sirve, explicó, para recordar a los socialistas los compromisos con la tierra, ser, ironizó “la mosca cojonera”. Su formación, explicó, está igualmente comprometida con las políticas encaminadas al sostenimiento de lo público y pidió mantener la alianza entre partidos de la misma forma que se mantienen los matrimonios: “Negociando todos los días”. Andrade recordó a los militantes que ayer se celebraba el Día de la Tierra y que acababan de cumplirse 17 años de la aprobación de la ley de Matrimonio Igualitario por parte de un Gobierno socialista. También este tipo de derechos, alertó, están amenazados con el auge de Vox, y reclamó esfuerzos para “crear un espacio de progreso importante”. La gestión de Piñuela En la asamblea de ayer el secretario general de la AMSO saliente, Iván Piñuela, también expuso el informe de su gestión, que fue aprobado mayoritariamente, con solo cuatro abstenciones. Piñuela comenzó su intervención con un apoyo explícito al anterior equipo de gobierno municipal, en especial a los concejales socialistas Wenceslao López (alcalde entonces de la ciudad), Ana, Ricardo y Marisa Ponga por el reciente juicio por prevaricación en relación al mercado de Gascona que terminó con la absolución. Piñuela aplaudió “su ejemplaridad y plena dedicación al servicio público con absoluto respeto al Estado de derecho”. La Casa del Pueblo está en obras y a esos trabajos también se refirió Piñuela, que explicó que se han retomado las obras para instalar un ascensor que estará funcionando a mediados de agosto. A su discurso de unidad se sumó el informe que realizaron los miembros de la agrupación municipal. Aunque era el turno del portavoz, Wenceslao López, le sustituyó la concejala Ana Rivas, ya que el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo no pudo acudir ayer a la asamblea al estar contagiado de covid, aunque, indicaron fuentes socialistas, en buen estado de salud y sin mayores complicaciones.