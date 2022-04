“Ser esclava no es un oficio y la esclavitud en la prostitución no ha desaparecido”

Rocío Nieto (Ávila 1945) es la presidenta y fundadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Hoy (18.30 horas), asiste al concierto organizado por la concejalía de Políticas Sociales del Ayuntamiento y por “Equilibra” en el Auditorio Príncipe Felipe, en favor de su fundación y contra la trata de mujeres y niñas, una situación que combate desde hace 39 años.

–Música para dar voz a mujeres invisibilizadas, ¿es una manera de acercar a la sociedad a lo que es la prostitución?

–Eventos como este son un acercamiento a los más desfavorecidos, a la trata de personas, y esto hace que los organismos comiencen a preocuparse por el problema. La soprano Paula Leje es capaz de transmitir con la voz lo que viven muchas mujeres y niñas que son explotadas; eso hace que la gente se replantee la realidad que hay detrás del estigma de “la prostituida”.

–¿Prevalece la idea de que la prostituta ejerce libremente serlo?

–En la sociedad existe la doble moral de “está ahí porque quiere y gana dinero”, eso no es así. Llevo muchos años cerca de ese mundo como para que me digan que la prostitución es un trabajo. Lo peor que le puede pasar a una mujer es poner su cuerpo a disposición y libre albedrío de un putero. Casi siempre hay alguien detrás: un proxeneta, una madame que controla... Conozco alguna persona que me ha dicho que quería dedicarse a ello y con los años se ha arrepentido. No es dinero fácil, es dinero rápido.

–Hay trabajadoras sexuales que defienden que es empoderamiento femenino...

­–He tenido esa discusión durante tantos años que ahora prefiero no meterme. Nadie viene aquí libremente a ejercer la prostitución. Ser esclava no es un oficio y la esclavitud en el campo sexual no ha desaparecido. Somos el primer país europeo y el tercero internacional que consume sexo de pago: la lucha debe centrarse en acabar con la demanda, sin ella no se traficaría con vidas humanas.

–¿Qué ve en APRAMP cada día?

–A una mujer con una carga tan enorme, que vive una situación de la que quiere salir pero no puede; que ha sido engañada y desea que se le acerque alguien que no la desprecie. Tienen problemas de autoestima, porque escuchan de manera constante que son “putas” y “no saben hacer nada más”. Viven preocupadas por enviar dinero a sus familias y amenazadas si dejan el negocio.

­–¿Cómo ha variado el perfil de la prostituta a lo largo del tiempo?

­–Desde que empecé hasta ahora ha cambiado muchísimo. Antes eran mujeres que se venían a prostituir al centro de las ciudades donde encontraban un refugio a problemas de economía de diversa índole: consumo, situaciones de maltrato, precariedad familiar... El objetivo era que salieran de ese mundo; pero ahora son jóvenes explotadas, vendidas y engañadas. Con el conflicto bélico actual son muchos los proxenetas que esperan en las fronteras para captar víctimas.

–¿Y el demandante?

–También se ha transformado, y da miedo. Los puteros ya no son aquellos hombres que cubrían sus necesidades y recurrían a las prostitutas porque querían probar cosas a las que no se atrevían con sus mujeres. Ahora son chavales que utilizan a estas mujeres por 10 euros. El libre acceso a internet ha traído también libre exposición del porno y eso les hace ver y normalizar conductas de abuso. Entran en el mundo sexual con un deseo mal desarrollado. Entonces llega un punto que nada les satisface excepto la violencia, y por eso recurren a alguien con quien puedan hacer lo que les plazca. El que paga manda.

–¿La solución es la abolición?

–Debería de dejar de dar tanto miedo esa palabra. Desde luego regular solo ha conducido a la situación actual, que va a peor.

­–Para jóvenes que se planteen recurrir a la prostitución, ¿qué supone una noche de alterne para la mujer que presta el servicio?

–Conozco casos en los que después de cada servicio la prostituta ha tenido que ir al baño a devolver de la angustia. Los demandantes deberían pensar en mujeres a las que aprecian. Si no te gustaría ver a tu hermana, madre o pareja haciendo lo que le estás pidiendo a esa mujer que has pagado, piénsatelo dos veces. Nadie nace para ser esclavo.