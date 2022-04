García Delgado: “Emilio Alarcos y Gustavo Bueno fueron dos puntales de la Universidad de Oviedo”

Emilio Alarcos Llorach hubiera cumplido 100 años ayer, 22 de abril. En el día del natalicio del filólogo y en el marco de la Semana organizada por la Universidad de Oviedo en conmemoración de su centenario, el economista José Luis García Delgado y el jurista Francisco Sosa Wagner conversaron sobre su personalidad y su talante. García Delgado alabó “el esfuerzo” de Emilio Alarcos en la puesta en marcha de los cursos sobre lingüística que siendo él rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y con Juan Vázquez como vicerrector, impulsó en La Magdalena. En 1998 la UIMP creó la Escuela de Gramática Emilio Alarcos, con Salvador Gutiérrez al frente, y García Delgado, que cursó sus estudios universitarios en Oviedo, se siente orgulloso de haber estado implicado en esa iniciativa. “Emilio Alarcos era un puntal de la Universidad de Oviedo, junto a Gustavo Bueno”, subrayó el economista hablando de sus años de estudiante.

Minutos antes, Francisco Sosa Wagner había abierto el coloquio y había definido a Alarcos como “un asesino de la sumisión y las claudicaciones”. Su musa principal, dijo, fue sin duda Josefina Martínez, su segunda esposa. Aparte de ella, “ironía, generosidad y sabiduría fueron las tres musas de Alarcos”, añadió.

La mesa redonda en la que ambos coincidieron y que tuvo lugar en la Biblioteca del campus del Milán, ayer al mediodía, contó también con la participación de Miguel Alarcos Martínez, hijo del filólogo y profesor de Filología Clásica y Románica de la Universidad de Oviedo, y estuvo moderada por Enrique del Teso Martín, también profesor de Filología. El periodista Juan Luis Cebrián, al que también se esperaba, finalmente no asistió.

José Luis García Delgado llevaba esbozado un retrato de Alarcos en “siete pinceladas” y que, más o menos, quedó así: “Bigote espeso, socarrón, chamuscado”, “una frente curvada, con una curva convexa perfecta, estilizada”, “mentón poderoso, afirmativo, de alguien con genio”, “las manos elegantes, cuidadas, hábiles, cariñosas con las hojas de los libros y con la piel”, “la sonrisa abierta, sincera, pícara, con la mirada inteligente, penetrante, comprensiva, cálida”, “el pitillo, de pie y sentado, hablando y callado, y liado”, “la voz profunda”. García Delgado añadió algunos trazos más, entre ellos el de la generosidad de Alarcos: “Él, que sabía tanto, escuchaba muy bien, y tenía una conversación punzante pero no agresiva”.

Sosa Wagner etiquetó a Alarcos como “un sibarita de la vida”. “No es que se divirtiera mucho en la vida, es que él hacía la vida divertida”, declaró. Reconoció en él a “un genio”; era, añadió, “todo lo contrario de los “seres fotocopiados que se integran en sociedad, todo lo contrario a un hombre fotocopiado”.

Miguel Alarcos cerró el acto echando mano de algunos momentos compartidos con su padre en la infancia. Habló de sus bromas durante los paseos por el Oviedo antiguo y de lo mucho que le gustaba viajar en tren, un gusto que, apostilló, “nos transmitió a mí y a mi hermano”. En tren, contó, iba Alarcos todos los jueves a Madrid para asistir a las sesiones de la Academia. Más allá de la figura paterna, Miguel Alarcos ve en su padre “un humanista intelectual, que entendía de todo y lo hacía entender todo”.

