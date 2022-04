Oviedo congela el impuesto de la “viñeta”, que es más alto que en Madrid o Sevilla

Oviedo mantendrá el recibo del impuesto de circulación (la conocida popularmente como la “viñeta”) con el freno de mano echado, completamente congelado. Sin tocar. Aun así, la tasa sigue por encima de la de la que cobran las grandes ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Solo Barcelona –que le ha metido un buen acelerón a este impuesto– ha adelantado a la tasa fijada por el Ayuntamiento de la capital asturiana. La intención del concejal de Economía, Javier Cuesta, es la de no meterle mano a este impuesto en el futuro y mantenerlo tal y como está. A no ser que los organismos europeos obliguen a hacer cambios, que parece el camino más probable.

“Es una tasa que no hemos tocado y que no vamos a tocar. Es más, es un impuesto que va a sufrir cambios importantes en el futuro porque la intención es que vaya adaptándose para penalizar a los coches que son más contaminantes, pero eso es algo que no compete a la política municipal y que tiene que ver con la Unión Europea”, asegura Cuesta. Bruselas lleva un tiempo presionando para que los ciudadanos europeos cambien sus coches con motores a combustión (a gasolina y gasóleo) por otros mucho menos contaminantes, los eléctricos. Por eso, las ciudades de más de 50.000 habitantes –entre las que lógicamente está incluida la capital asturiana– tienen que tener bien delimitado para el próximo 1 de enero una zona de bajas emisiones, en las que los turismos más contaminantes tengan totalmente prohibida la entrada. Oviedo ha elegido el entorno del Campo San Francisco para restringir el acceso de estos coches con malos humos.

El mejor ejemplo es echar mano de los datos. El propietario de un coche de gama media –que está englobado dentro de lo que el baremo del impuesto define como entre 12 y 15,99 caballos fiscales– paga en Oviedo 143 euros por este recibo. Son, por ejemplo, 13 más que los que se abonan en Gijón, donde llevan también unos cuantos años sin tocarlo, y casi 20 más que en Avilés. De las grandes ciudades, solo Barcelona supera la cuota de Oviedo y lo hace después de que el Consistorio de la Ciudad Condal decidiera incrementar notablemente este recibo en un intento por penalizar a los turismos más contaminantes. Ha dejado la tarifa en 143,88 euros. En cambio, en Sevilla está en 132,9; en Madrid, en 129, y en Valencia, en 128.

Javier Cuesta pone el acento en que el recibo de Oviedo está en la media de lo que se paga en otras grandes ciudades del norte de España. Y matiza también que “todo depende del perfil del coche que se tenga”. En algunas localidades del País Vasco el coste de la “viñeta” está muy por encima de lo que se paga en la capital asturiana, y en la vecina Santander el precio se sitúa también ligeramente por encima del de Oviedo (143,45 euros). Por lo que poco a poco –y a base de no tocar el impuesto– el Ayuntamiento carbayón va convergiendo fiscalmente con otros consistorios vecinos.

En el caso concreto de Oviedo, el equipo de gobierno lleva desde 2019 sin tocar esta tasa que, por otra parte, suele suscitar duras críticas de las asociaciones de conductores, que la suelen juzgar de injusta. La última vez que se le metió mano fue en 2017 –durante el gobierno del PSOE, Podemos e IU– para rebajarlo. Le metieron un tajo de entre el 8% y el 1,5%. Aunque lo elevó para los vehículos considerados de gama alta. Desde entonces, nada. Ni para arriba ni para abajo. La carga fiscal alcanzó sus mayores niveles durante los anteriores gobiernos del PP, los presididos por Gabino de Lorenzo. Más en concreto, la “viñeta” subió el 57% entre 2000 y 2012, año en el que alcanzó su techo.

Aunque los ayuntamientos tienen total libertad para fijar la cuantía del impuesto como les apetezca, es el Ente de Servicios Tributarios del Principado el que gestiona por delegación la recaudación de la “viñeta” de 77 concejos asturianos, una lista en la que está incluido Oviedo, pero no Peñamellera Baja ni Gozón. Según las cuentas que maneja este organismo que depende de la Consejería de Hacienda, la suma de lo que están llamados a pagar los asturianos por este impuesto supera ya los cincuenta millones de euros (está en 50,7 millones, para ser más precisos). Casi uno más que el año anterior. Y eso que, por norma general, los ayuntamientos han decidido congelar la tasa para tranquilidad de los contribuyentes. En total, los servicios de recaudación están despachando –la campaña lleva ya varias semanas en marcha– 600.189 recibos. Son unos cuantos más que el año anterior (en 2021), cuando fueron 595.826. El plazo para el pago voluntario del tributo acaba el 5 de mayo.

Los ayuntamientos tienen la capacidad para modificar la tarifa y también para establecer recargos y bonificaciones en un tributo que, según los hacendistas, se justifica como contraprestación a los servicios públicos locales relacionados con la circulación y que incide también sobre la capacidad económica al gravar más a quienes tienen coches más potentes. Y a la “viñeta” se le atribuye también una función extrafiscal: penalizar el impacto ambiental del tráfico, en la medida en que vincular la cuantía a los caballos fiscales (resultantes de una fórmula que tiene en cuenta las características de los motores) suele hacer que el recibo sea mayor por los coches más contaminantes (los diésel y en general los de mayor potencia). Los principales ayuntamientos bonifican además (entre el 25% y el 75%) la “viñeta” cuando se trata de vehículos eléctricos, híbridos y otros “ecológicos”.

Como los ayuntamientos tienen manga ancha para fijar las tarifas de la “viñeta” como mejor les venga en gana, también hay competencia. Un estudio realizado hace unos meses por Automovilistas Europeos Asociados señala que en España existen 25 municipios en los que se aplica un tipo sobre este impuesto tan bajo que se pueden ganar el calificativo de “paraísos fiscales”. Ninguno de ellos estaba en Asturias. De hecho, a los municipios asturianos con el recibo más barato de la región aún les queda bastante techo para poder llegar a ganarse ese apelativo. Sin embargo, ese trato impositivo más favorable en esos municipios españoles está provocando que, por ejemplo, solamente siete pequeños ayuntamientos del país (Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela, Moralzarza, Venturada, Las Rozas de Puerto Real y Brunete, todos ellos en Madrid, más Rajadell en Barcelona) concentren cerca del 40% de los coches de empresa que se matriculan en España, debido, evidentemente, a ese privilegio en el tratamiento fiscal. En todos esos consistorios, el número de vehículos de nueva matriculación supera cada año al de habitantes censados.