La plaza cubierta de Villaviciosa, de gala

Este fin de semana regresa a la villa maliayesa la Feria de Eventos. Tras dos años de parón a consecuencia de la pandemia, la Plaza Cubierta volverá a vestirse de gala este fin de semana para acoger esta cita de referencia en la que descubrir las últimas tendencias para organizar todo tipo de celebraciones, ya sea una boda, un bautizo, una comunión o un aniversario. Estará abierta al público de 11 a 14.30 y de 17 a 20.30 horas.

Organizada por la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi), reunirá a más de una veintena de proveedores que mostrarán todo lo necesario a la hora de organizar un evento: moda, complementos, organización de eventos, fotografía, música, floristería, imprenta, detalles, decoración coches clásicos o pirotecnia, entre otros.

Además, se ha elaborado un completo programa de actividades que incluye una mesa redonda con profesionales del sector (sábado, 13 horas), desfiles de moda infantil a cargo de Angelitos de Yema, Lucía Moda Infantil y Nonna (sábado, 17.30), y de propuestas nupciales y de ceremonia a cargo de la diseñadora Virginia Abzueta, La Cebra Coronada, Tamara Díaz, Pepa Uría y Montse Moda (domingo, 18 horas).

No faltarán las degustaciones de jamón y de productos locales regadas con bebidas de Sidra El Gaitero ni la música en directo interpretada por mariachis y por el grupo “Día D Jazz”. La programación se completa con un taller de arte impartido por Javier Tuero (domingo, 17 horas), coctelería en directo elaborada por Republic of Events (domingo, 19 horas), un shooting a través de la cámara de Mimosa 27 Fotografía y actividades infantiles con Meca y Eso. No se lo pierdan.